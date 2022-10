Frío en casa

Europa está mosca con el asunto de los jueces, y parece que esta vez va en serio. Ha tenido que dimitir Lesmes, cosa gravísima por la mala imagen que da, para que el Sánchez relaje su altanería al decir de algunos y Feijóo su inmovilismo, al decir de otros.

En este martes once de octubre en que escribo, las negociaciones van por buen camino, aunque quizá cuando lea usted esto, miércoles 12, día del Pilar, de fiesta y de la Hispanidad -no sé si este año los independentistas enredados en sus trifulcas lo volverán a boicotear- haya vuelto el bloqueo. Mas, pese a la portavoz del gobierno, y llámenme egoistona si gustan, a mí como a tantos, lo que nos preocupa en verdad es el asunto de la energía. Y no puedo dejar de echarme a temblar ante este nuevo plan de ahorro energético de 73 medidas, cuando en agosto el gobierno ya nos regaló otro plan de ahorro y gestión energética, que levantó ampollas, ensombreció las calles, apagó los escaparates, asfixió las casas y no ha debido de ser suficiente.

Las 73 medidas buscan ahorrar hasta un 13% de gas y mejorar la autonomía energética que aumentará la competitividad de la economía y elevará las exportaciones.

Suena fenomenal, pese a que, en ningún momento se especifican las medidas que afectarán a los hogares. De momento, las comunidades de vecinos ya se echan a temblar por su imposibilidad total de asumir las subidas de las facturas que se esperan.

Algunas pretenden encender la calefacción solo cuatro horas y otras ponerla a 18 o 19 grados. Es variopinto el clima en España, y puede que en Sevilla o en Murcia, que se achicharraron este estío, no anden los vecinos tan preocupados con esa Invernalia que nos amenaza.

Pero una se acuerda de su madre anciana, ahora que ya no está, en el helador piso de Las Rozas, tapada con dos mantas, con el calefactor puesto a los pies y quejándose de frío y no puede dejar de pensar en los huesos castigados de tantos mayores que pasarán esas mañanas de diciembre en casa, en Cáceres, en Madrid, León, Soria o Teruel. Porque es de justicia que no paguen los más vulnerables.