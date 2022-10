La entera flor

El pórtico de columnas de cualquier periódico está lleno de crujidos vitales, mi vecino de al lado, Mario Martín Gijón, seguro que sabe de lo que hablo; seguro que tampoco desconocen la sonora expresión otros vecinos de este patio particular como Antonio Galván, Juan José Ventura, Pilar Galán o Fernando Valbuena entre otros. Escribimos para compartir aquello que no podemos silenciar sencillamente porque grita como lo hacen los cuervos en la benignidad del aire.

Escribimos porque nos invitan a hacerlo desde la dirección del periódico y lo asumimos con la indubitada argamasa de gratitud, vértigo y respeto tan cercana al reto que nos proponen: llenar de matices penetrantes la actualidad, colocarnos en otro ángulo, sobrevolar los acontecimientos. A mí me gusta pensar que al ser la nuestra una columna de papel, nos encargan la tarea de pintarla seguido del acto básico o esencial del columnismo que no es otra cosa que esperar a que seque la pintura, es decir, poner a enfriar los impulsos para que los crujidos vitales que anteriormente citaba, no emborronen el cuadro, para que no se viertan sobre el lienzo las vísceras de la inmediatez.

Creo que la labor del columnista es escribir sin premura, frenar a tiempo, huir de la brevedad del titular o la ligereza de un simple trazo en el relato. La prontitud no es materia de trabajo para el columnista, ni el amasijo de datos, ni siquiera la veracidad, tema éste delicado, pues al colaborador-articulista le debe estar permitido jugar a la ficción, al desorden poético o la filigrana semántica, la parábola, el cuento, la recreación y hasta el sensacionalismo. De siempre han existido, de un lado, columnistas histéricos, ególatras, derrotistas, tristes voceros de sus interioridades, alarmistas, y de otro lado, articulistas refinados, cuentistas y orfebres de discursos, magos del relato, jardineros del análisis, certeros y preciosistas.

Hay columnistas que viajan a través de los diferentes individuos que llevan dentro; que por la noche se han bebido tres libros con sabor a almendra amarga y sacuden al amanecer la sábana llena de almendros en flor. Son los que se preguntan ¿quién guía mis palabras? ¿qué modulación han de tener? Son, desde mi punto de vista quienes manejan el tiempo, la música interna del texto, la suavidad del encuadre, la visión panorámica y la fineza en el tono. Son éstos los que se preguntan si hay en las palabras impaciencia, si son lisas, cálidas o afloran frías como el mármol mismo… si queman o nacen ya muertas.

Qué difícil es saber donde se posan las palabras para extraer de ellas el grano o la piedra. Hay que atemperarlas, ahuecarlas, vaciarlas de abrojos para que aún siendo las mismas, suenen distintas a sus hermanas-palabras en la sección de sucesos.

Un truco infalible es preguntarse ¿qué flor nueva traen las palabras? Y puesto que tenemos el honor de habitar en el patio de columnas, intentar diseñar un jardín antes que una trinchera. Nos brindan a los columnistas un lugar extraordinario para alejar a los espectros del pensamiento, también a los nostálgicos de organizar bandos y parcialidades. Es como si nos llamaran a limpiar las calles de los destrozos que deja la madrugada informativa, disolver el rastro de tinta negra.

El patio de columnas es el lugar más fresco de la casa, por él corren los vientos de cada odisea, hacen remolinos y se van, no dejan huellas de muerte con nombres y apellidos. Somos los del bar de la esquina opinando sin medida de esto y de aquello. A veces vamos en pareja como Mario y yo que asomamos la patita los sábados a la misma hora y… sin conocernos, que yo sepa, no han existido hasta ahora entre nosotros ni roces ni solapamientos.

A veces el columnismo es tan solo un pétalo sin pretensión de llegar a ser la entera flor. Otras veces es un viaje en la misma dirección que la literatura.

* Periodista