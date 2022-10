Oscurantismo

De todos es sabido que es costumbre de la Junta anunciar, una y otra vez, los proyectos empresariales antes de que se implanten en Extremadura. A bombo y platillo vemos al presidente Vara, y a sus consejeros, hablar de un gran futuro para nuestra región, que nunca llega porque los proyectos vuelan a otras comunidades autónomas o directamente se convierten en humo; a veces incluso Sánchez y sus ministros participan de esas ampulosas presentaciones oficiales que, como estamos sufriendo, no se transforman en realidad.

"Los vecinos de Salvatierra se siente engañados. No les han informado de lo que iba a instalarse en municipio

Sin embargo, cuando no interesa enseñar una de esas iniciativas empresariales la Junta la oculta tras siete llaves y nadie pía. No se sabe nada hasta que no les queda más remedio que publicar el hecho en el Diario Oficial de Extremadura.

Esto ha ocurrido con el macrovertedero que pretenden instalar en Salvatierra de los Barros; totalmente escondido hasta que no ha quedado más remedio que cumplir con el trámite obligatorio de publicar en el DOE la solicitud de autorización ambiental del proyecto, generando la lógica alarma y desconcierto entre los vecinos.

Los medios de comunicación han informado sobre este asunto durante toda esta semana, y parece que se trata de un vertedero que ocupará 89 hectáreas y que gestionará casi 290.000 toneladas de residuos al año, de los cuales más de 68.000 son residuos peligrosos. Con estas importantes cifras el asunto es, desde luego, para que hubiera tenido transparencia desde el primer contacto de los promotores con la Junta.

Todo lo que envuelve a este proyecto es extraño: el secretismo en el que ha estado envuelto, el discurso del alcalde de la localidad que asegura que, aunque hablara con los promotores, no conocía los detalles, y las informaciones que facilitan los medios sobre la empresa promotora con sede en Madrid.

Pero lo más desconcertante de todo es lo que, según los medios, les dijeron a los propietarios de los terrenos en los que se instalaría este macrovertedero. En el contacto que tuvieron con los promotores del proyecto parece que les aseguraron que iba a ser una planta de reciclaje de residuos de las explotaciones agropecuarias de la zona. Ahora conocemos que va a ser otra cosa radicalmente distinta.

Ante esta situación, los vecinos de Salvatierra se sienten engañados. Es lógico, porque ni la Junta ni los promotores de la iniciativa empresarial les han dicho la verdad; no les han informado de qué era lo que realmente iba a instalarse en su municipio; y el alcalde afirma -¡qué raro!- que hasta el viernes no le llegó el proyecto.

María Guardiola, presidenta del PP, ha exigido luz y taquígrafos para resolver las dudas que hay en torno a este proyecto y ha pedido la comparecencia de la consejera de Transición Ecológica para que los vecinos sepan toda la verdad. ¡Es lo mínimo que se merece Salvatierra de los Barros!