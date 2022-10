En esto de la superstición podemos descubrir distintos niveles de intensidad, dependiendo de la zona o área geográfica donde se haya nacido, para así diagnosticar con certeza si alguien es supersticioso o no, y en qué medida si lo es. Me llamó poderosamente la atención cuando una chica, que conocí en la vasta Mancha y que lucía una hermosa y poblada melena morena, casi negra, me dijo que estaba preocupada porque alguien, que le tenía envidia, le había echado un mal de ojo a su pelo, porque notaba que sus puntas se habían abierto.

Y, más aún me llamó la atención cuando, después de un par de días, la vi de nuevo y observé que llevaba una media atada al cuello, a estilo pañuelo, y me dijo que la llevaba para «deshacer el entuerto» y librarse y zafarse de la envidia de aquella que la había mirado mal. Y más todavía me llenó de asombro y de absoluta perplejidad cuando me dijo que, para que hiciera efecto el asunto, no podía ser una media cualquiera, sino una que hubiera usado su suegra.

Recuerdo que adquirí, en una ocasión, también en una zona manchega, un hermoso cachorro de la raza pastor alemán. Por una mal venida y maldita «parvovirosis», el cachorro murió cuando contaba sólo un par de meses de edad. Enseguida, mis vecinos, me diagnosticaron su muerte por un terrible mal de ojo que, alguien por envidia, le había lanzado al pobre animal. Todos justificaban su pérdida preguntándome si alguien, al verlo, había hecho demostración de que le encantaba o que le había gustado demasiado piropeándole con frases como «¡Qué bonito es!», «¡Qué hermoso!», o frases parecidas. Me invitaban a recordar quién me lo había dicho para averiguar quién era el envidioso responsable por el que mi pequeño cachorro ya no estuviera entre nosotros.

Así que, desde entonces, a nadie que tenga algo bonito, sea lo que sea, jamás se me ocurre piropearlo en ningún modo ni lo más mínimo para no ser considerado por ellos culpable, sin serlo, de algún incidente desagradable que pudiera acontecer después.

Menos mal que los gatos negros no saben que, para algunos supersticiosos, ellos les traen mala suerte sólo por el color de su pelaje

Y es que los supersticiosos y las supersticiosas son hombres y mujeres de fe. Creen absolutamente y firmemente en lo que, desde su tierna infancia han aprendido y en lo que ellos consideran que es razón de peso para creer sin dudar, ni plantear otras opciones alternativas posibles. Aquella amiga manchega de la melena negra no se colocaba, como adorno de su vestimenta, la media de su suegra en el cuello porque sí, sino porque estaba profundamente convencida de que la media de la suegra iba a salvar la tupida melena a la que una, que no la quería bien, le había echado una maldición enmascarada con palabras bonitas y zalameras.

Menos mal que los gatos negros no saben que, para algunos supersticiosos, ellos les traen mala suerte sólo por el color de su pelaje. ¡Qué culpa tendrán los mininos negros de que, precisamente el color de su pelo sea el culpable de que estén tan mal vistos por lo que son atrapados por las garras de la superstición!

Y no son pocos, porque hay, en cada ciudad, testigos mudos que son muy elocuentes desvelando el número de gente supersticiosa, que circula ante ellos cada día. No hay más que mirar los pies brillantes de San Pedro de Alcántara, en la plaza de la Concatedral, para ver que no son pocos los que creen que, tocándole los dedos de los pies al Santo, encontrarán pareja en breve. Hacen también que reluzcan sus pechos aquellos que creen que sólo volverán a Verona si le tocan las tetas a Julieta. Y, en Florencia, el hocico reluciente del Jabalí en la Fontana del Porcellino, cerca del mercado nuevo, delata a todos los que creen, a pie juntillas que sólo con tocarlo, volverán a Florencia. Y lo mismo ocurre con el brillo que luce «la Muerta» a las mismas puertas de la Gran Place de Bruselas. Algunos no pueden comenzar a andar por la calle sin pasarle primero la mano por encima. Y porque al famoso Manneken Pis le protege una reja alrededor de la fuente y no se le puede tocar, porque si no fuera así, seguro que los supersticiosos ya habrían convertido su pirulín en el más brillante de toda Bélgica.

*Ex director del IES Ágora de Cáceres