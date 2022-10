Hay gobiernos expertos en socavar la economía y ejecutivos a los que la ciudadanía acude para reflotarla cada vez que sus oponentes la hunden. No obstante, la memoria es, a veces, de tan corto recorrido que los votantes vuelven a abrazarse a los peritos de la ruina económica a poco que se consolida la recuperación.

A Felipe González lo aplauden ahora hasta parte de los cuadros conservadores. Lo califican como estadista porque lo que vino tras él fue peor en muchos aspectos. Pero el socialista dejó la economía hecha unos zorros, hasta el punto de que Aznar tuvo que pedir un crédito a la banca para poder pagar la nómina de las pensiones, porque se encontró la caja del Estado vacía. El agujero en las cuentas públicas que heredó Rajoy del nefasto gobierno liderado por Zapatero le obligó a plegarse a las exigencias fiscales de las autoridades comunitarias para evitar el aterrizaje de los hombres de negro en nuestro país.

Nuestros hermanos portugueses tuvieron peor suerte, y sufrieron rebajas en las pensiones, en el sueldo de los funcionarios y una serie de terribles restricciones que los españoles pudimos evitar gracias a la templanza y serenidad del samurái gallego, que se negó a pedir el rescate a pesar de los cantos de sirena. Una moción de censura socialista, articulada como una bomba de relojería perfecta en connivencia con un juez del ala zurda, que ensució una sentencia con la pólvora partidista que requería Sánchez para allanar el camino a su alternativa Frankenstein, devolvió el gobierno a los maestros del despilfarro y el derroche.

Un cúmulo de decisiones equivocadas, la circunstancias sobrevenidas, los pactos inconfesables con radicales y nacionalistas de toda ralea, el sectarismo, el puro vicio por el gasto superfluo, la incapacidad, la falta de experiencia, la soberbia y la ausencia de orden y concierto en un gobierno sobredimensionado en el que cada uno de sus miembros deambula erráticamente, como si de pollos sin cabeza se tratara, ha acabado generando una situación tan endiablada para ellos, que solo saben gestionar huchas llenas y cuentas saneadas, que han decidido tirar de chequera para intentar comprar voluntades a cualquier precio con tal de mantenerse en el poder.

Sánchez y sus ministros están desatados y anuncian partidas milmillonarias para pagas, subvenciones, ayudas y prebendas de todo tipo con las que intentan revertir la tendencia que todos los estudios demoscópicos indican. No van a escatimar en gastos, y van a cavar tal hoyo en las cuentas públicas que no habrá político ni gobierno que consiga cubrirlo de nuevo. Si Aznar y Rajoy tuvieron faenas difíciles que lidiar, por las deudas y el paro desbocado que siempre legan los socialistas, yo no le rendiría la ganancia a Feijóo si llega al gobierno. Va a encontrar tal descuadre y tal agujero en las cuentas del Estado que, o el apóstol Santiago lo inspira desde su Galicia natal, o todos veremos cómo la hipoteca de Sánchez la acabarán pagando nuestros hijos, nietos y bisnietos.