Los abucheos y el edredón

Cada uno se enfrenta a los retos según su posición, su inteligencia o sus asesores. No sé cuál de estos elementos provocó que Sánchez hiciera esperar a los Reyes delante de toda España y de Titán, el borrego de la Legión, que este año desfiló por última vez gracias a la ley de protección animal y desprotección de los propietarios de mascotas. El caso es que, para eludir las clásicas pitadas del 12 de octubre, orquestadas, según un machista Revilla, por quienes portan calzoncillos con la banderita española - habría bragas también, supongo-, el presidente ha culpado a los asesores, aunque es obvio que en un cuarto de hora no se llega a tiempo a una cita con la plebe airada, de Moncloa a la Plaza de Lima. En fin, que quedó peor que si hubiera aguantado los abucheos con prestancia, como solía y sabía hacer Zapatero, menos soberbio y más seguro de sí mismo.

Esos gritos quedan fatal en un acto que debería ser de respeto y apoyo a las Fuerzas Armadas y una nunca lo haría, por respeto también a sí misma que a veces no por falta de ganas, mas no deberían preocupar al que cree que está actuando como debe estos desahogos de quien no tiene otra forma de expresar su malestar más que en las urnas, que cuan largo me lo fiáis, y más si considera a Tezanos de fiar, para quien la algarabía no es más que ruido sin llegar a furia. Además, el campeón de la resiliencia puede consolarse también considerando que peor está su homóloga británica, que en lugar de culpar a sus asesores tiene que destituir a su ministro del Tesoro.

Mal resuelto el asunto, como mal ha resuelto Montero, la de Hacienda, la cuestión de su gasto en energía doméstica. Pues reconoce que ella casi no está en casa y no como los millones de ancianos, jubilados, estudiantes o niños que tienen la mala costumbre de hacerlo. Todos ellos, según su consejo, «en términos de invierno», deberán arrebujarse en un pesado edredón al llegar a la misma y no hacer un problema de lo que no lo es.

Llegados a este punto una no entiende por qué no ha recomendado mejor una manta zamorana.

*Profesora