La diáspora cacereña

Todo cambió en 2012, en el tramo final de la crisis económica que se había iniciado cuatro años antes. Hasta entonces Cáceres iba ganando año tras año más población, con una media anual de en torno a los mil habitantes. No solo en los análisis que hace el ayuntamiento, sino también en las estadística del INE, que marcan la cifra oficial de población empadronada, se veía ese crecimiento. Pero ese año se paró en seco. La ciudad no solo dejó de ganar habitantes, sino que los perdía, según los datos que difundía el ayuntamiento, o tenía unos incrementos de población de solo unas decenas, en la información del instituto.

Desde 2012 se ha oscilado entre los 95.617 habitantes, la cifra más baja (es del INE y de 2015), y los 96.712 habitantes, la más alta (es del ayuntamiento y, paradójicamente, también de 2015). A fecha de hoy se puede escribir que hay dos cifras de cuántos vecinos empadronados tiene Cáceres. La oficial del INE de 96.225 habitantes, a fecha de 1 de enero de 2021, y la extraoficial del ayuntamiento de 95.976 habitantes, a fecha de 1 de enero de 2022, una cantidad que sale del registro y de la estadística del ayuntamiento que tiene información directa del padrón y que se ha hecho pública esta semana. A final de año, una vez que el INE haya cotejado los padrones de los municipios y analizado los movimientos de población, saldrá la cifra oficial a 1 de enero de 2022, casi siempre algo inferior a la difundida por el consistorio en su análisis.

¿Qué cambió en 2012?, ¿qué diferencia hay entre la pirámide de población a 1 de enero de ese año y la de la misma fecha de 2022? La respuesta es que hay menos jóvenes, cae la población menor de treinta años y no es algo solo achacable a una menor natalidad, que por sí sola no explica todo el descenso.

Según los análisis de las cifras de población que hace el ayuntamiento -están publicados en la web del consistorio todos los que se han realizado desde 2007-, el 1 de enero de 2012 había empadronados en la ciudad 34.096 habitantes con edades hasta los 30 años. En el estudio de 2022 hay 27.946 vecinos de hasta 29 años (en el análisis hecho en cada uno de esos años se ha partido de intervalos de edad distintos). Pero la diferencia es incluso mayor en el tramo de edad inmediatamente superior. En 2012 había 16.317 cacereños con edades entre los 31 y los 40 años. En 2022 hay 11.581 entre los 30 y 39 años. Cáceres ha perdido población joven. Y esto no solo se puede relacionar con la caída de la natalidad. En 2012 nacieron 967 niños en la ciudad y año tras año ha ido en descenso hasta los 604 de 2019 y los 689 de 2021 (son cifras de las altas en el padrón por nacimiento). También hay que vincularlo a que parte de la población más joven ha abandonado la ciudad, que no consigue retener a toda su población de menor edad.

No se puede hablar estrictamente de diáspora, solo una parte reducida se ha dispersado a otros lugares, pero lo cierto es que muchos jóvenes se han ido y eso ha estado pasando en la última década. No es una situación aislada y solo de esta ciudad, pasa en otras capitales provinciales de tamaño medio como Cáceres, pero lo que importa es que esté ocurriendo aquí y que por ahora no haya nada capaz de abrir el mar Rojo para el regreso a Cáceres de al menos un sector de esa población que se marchó.