Luchar contra el destino del INE

Se lo escuché decir a Vara hace tres semanas en Madrid. Que Extremadura iba a dejar de ser una tierra de emigrantes para convertirse en una tierra de inmigrantes. Desafiante e incluso irónico, lanzó ante empresarios y políticos que allí le escuchaban un aviso al Instituto Nacional de Estadística: «Con nosotros el INE se va a equivocar; en 2030 tendremos más población, con gente que va a venir a trabajar en los nuevos desarrollos que Extremadura está preparando». Ojalá acierte en su pronóstico y ahí está el reto porque precisamente esta semana ha hecho pública el INE la proyección de habitantes cara a 2037 por comunidades autónomas y las cifras no pueden ser más desalentadoras para Extremadura.

En quince años nuestra comunidad perdería, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, 50.996 habitantes, un 4,8 por ciento, un descenso que es el segundo más acusado de España, solo superado por Asturias. Según el informe, hasta el año 2037 se observaría una evolución muy dispar en España, con aumentos de población en trece comunidades autónomas y descensos en cuatro, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos relativos se registrarían en Baleares (25,0%), Murcia (16,0%) y Canarias (15,5%) y, por el contrario, los descensos más acusados se darían en Asturias (–6,7%), Extremadura (–4,8%) y Castilla y León (–4,1%). Según esta proyección, la Comunidad extremeña tendría dentro de 15 años 1.002.306 habitantes, con un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de -4.894 personas (-65,9 por ciento), es decir, el quinto peor de España, mientras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid crecerían en algo más de un millón de habitantes, Valencia en el entorno de los 600.000 habitantes y Andalucía de los 500.000.

Toca luchar contra la historia. Nuevamente. Y además en dos vertientes: haciendo que los que están no se vayan y favoreciendo la llegada de nuevos habitantes. En un territorio tan amplio como el nuestro, con una clara despoblación rural, no podemos permanecer impasibles viendo como todos los pronósticos se cumplen. De lo contrario, ya sabemos lo que nos espera: ser una reserva india de extremeños.

Vara y su gobierno apuestan por una llegada ordenada de extranjeros para frenar esta deriva

Es obvio que Extremadura ya no es lo que era en el sentido de que ya ofrece oportunidades de futuro que antes eran impensables. Sin embargo, no es suficiente en una España tan competitiva. Además de marcharse jóvenes por distintas circunstancias, búsqueda de empleo o simplemente modos de vida mejores o diferentes, los estándares familiares tradicionales han cambiado por completo. Ya no nace el mismo número de niños que antes, se han dividido por la mitad en apenas dos décadas en nuestra región, por lo que nuestro saldo vegetativo resulta negativo un año tras otro y más que va a empeorar en el futuro. La única solución pasa por traer gente y sobre todo inmigrantes como dice Vara. ¿Cómo está creciendo Madrid o Cataluña y a ese ritmo desorbitado? ¿Teniendo más nacimientos que el resto de España? No nos hagamos trampas a nosotros mismos, básicamente atrayendo población, pero sobre todo población inmigrante.

Vara y su gobierno apuestan por una llegada ordenada de extranjeros (o nacionales de otras comunidades) porque, la verdad, no hay otra manera de frenar esta deriva.

La solución consiste en situar a Extremadura en el horizonte de la acogida, presentar a nuestra tierra como un lugar de oportunidades donde fraguarse un futuro. Y eso, señores y señoras, pasa por el empleo. Ojalá como dice el presidente extremeño consigamos que el INE se equivoque, ojalá las inversiones y desarrollos que augura supongan la llegada de industrias y empresas que requieran de puestos de trabajo que tengan que venir de fuera. De lo contrario, nuestro destino resulta tan poco halagüeño que mejor, como el avestruz, meter la cabeza en el suelo y esperar a que pase el peligro. Solo restan 15 años para que se cumpla el pronóstico y la losa de futuro que nos han pintado en nuestro horizonte resulta muy pesada.