Propaganda en el ala oeste

Si han intentado ustedes viajar en tren desde Cáceres a Madrid, o viceversa, últimamente, habrán comprobado que si quieren garantizar el viaje deben comprar billete con mucha antelación. Una vez completos todos los trayectos (hasta veinte días antes, en algunos casos), con mucha suerte, encontrarán un hueco si actualizan constantemente la aplicación durante unos cuantos minutos.

Esto ocurre porque la gratuidad que el Gobierno de España ha impuesto para los trayectos recurrentes, no tiene en cuenta un principio económico básico: servicios o productos gratis producen un incremento de la demanda más allá de la necesidad, que genera desabastecimiento. Para evitarlo, es necesario incrementar mucho la oferta y controlar el uso abusivo mediante controles y sanciones.

Lo que está ocurriendo en los servicios ferroviarios españoles es que muchas personas reservan billetes que luego no utilizan, lo cual genera trenes virtualmente llenos que viajan con asientos vacíos. Como mucha gente se encuentra con problemas de compra, se ve obligada a reservar a futuro, aun sin saber si va a viajar, para curarse en salud, lo que incrementa el problema.

Este nuevo fiasco de una decisión gubernamental tiene que ver con la búsqueda de la propaganda por encima de la justicia y la eficacia. No tiene el menor sentido que la gratuidad provoque viajes innecesarios e incluso reservas fantasmas, mientras hay gente que necesita viajar y se queda en tierra. Yendo más allá, no parece lógico alentar viajes que normalmente no se harían y que generan un incremento indirecto del consumo asociado al viaje, en un contexto de altísima inflación que exige desincentivar el consumo.

Pero claro, no se logra el mismo efecto propagandístico anunciando algo universalmente gratis que diseñando un plan dirigido a quien lo necesita, a quien tiene menos recursos o a precios razonables que impidan el abuso provocado por la gratuidad. Requiere más trabajo y no es tan fácil de «vender».

Piensen si no, por ejemplo, en lo que significa subir a las pensiones más altas (2.819€) el 8,5% anunciado por el gobierno, elevándolas hasta los 3.059€, mientras que a las más bajas (808€) se les subiría el mismo 8,5%, quedándose en los 877€. ¿Cuál es el resultado? Que antes de la subida la diferencia entre la más alta y la más baja es de 2.011€ y después de la subida es de 2.182€. Y así es como un Gobierno autoproclamado de izquierdas produce más desigualdad.

Esto, sin entrar en otras consideraciones, como lo terrible que resulta pensar cuántos salarios (casi todos) de trabajadores en activo quedarán por debajo de esas pensiones máximas, o la situación en la que se contempla el conflicto generacional. No es extraño que diversos colectivos de expertos (como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA) propongan una subida mayor (11%) a las pensiones bajas y una menor (2,5%) a las más altas. Un ejercicio de gestión económica más eficaz y, lo que es más importante, más justo. Pero, eso sí, no puede publicitarse la «barra libre».

Ya hace sesenta años que el gran filósofo y sociólogo francés Edgar Morin (n. 1921), escribió, en su obra cumbre «El espíritu del tiempo» (1962), que «la batalla electoral adopta cada vez más la forma de una competición televisada» (pág. 122). Quizá no imaginaba todavía hasta qué punto la política, en el futuro, se acabaría convirtiendo en un objeto más de consumo y, por tanto, susceptible de las mismas estrategias de marketing que un frasco de perfume.

El fichaje de Iván Redondo en su día como jefe de gabinete, por parte del tándem Sánchez-Iglesias, mostró que esta es la concepción de la democracia que impera en Moncloa. No en vano, este trío que duró poco junto pero que comparte una misma cosmovisión política, ha dedicado más tiempo a ver «El ala oeste de la Casa Blanca» que a leer los clásicos que aventuraban que echarse en manos de los principios del consumo, el marketing y, en fin, de la cultura de masas, convertiría las políticas públicas en mero objeto de propaganda.

Les recomiendo que, a partir de ahora, con la primera meta volante de las elecciones autonómicas y municipales, y la segunda de las generales (todo en 2023), observen con cuidado cómo cada medida anunciada sacrifica la eficacia y la igualdad, en aras de dulcificar los oídos de los votantes.

*Licenciado en CC de la Información