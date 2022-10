Atentar contra el arte

El arte es lo más elevado del ser humano. Desde los bisontes de Altamira a la última obra de Banksy, la producción artística es uno de los rasgos definitorios de este homínido que aprendió a utilizar herramientas para cultivar la tierra, construir bienes y elevar el espíritu a través de la pintura, la escultura o la música. El atentado contra el cuadro de Los girasoles de Van Gogh perpetrado en la National Gallery de Londres es todo un símbolo de lo que la estupidez humana puede llegar a hacer en medio de esta anomia en la que vivimos. Al parecer, los activistas pretendían llamar la atención sobre la explotación de yacimientos de combustibles fósiles en Reino Unido.

Pienso en adjetivos para calificar la acción de estas dos chiquillas y se me agolpan en la mente sin que me atreva a plasmarlos en el texto. Hay que ser cateto, ignorante, indolente, insensible o directamente estúpido para cometer una acción de estas características. ¿Una acción ecologista contra unos girasoles? ¿Estamos locos? No creo que sean ecologistas esas dos gamberras. El ecologismo es un movimiento con mucha cabeza, que medita seriamente sus acciones reivindicativas y sabe poner el dedo en la llaga. Hay muchos espacios en los que reivindicar, el problema es cuando solo se piensa en la repercusión mediática. «¿Qué vale más? ¿El arte o la vida?», espetó una de las niñas al público. Ese no es el debate. Solo desde un ecologismo de salón se pueden plantear los problemas del Planeta en estos términos maniqueos e infantiles.

He visto en Ámsterdam uno de los siete cuadros de Los girasoles que el ‘loco del pelo rojo’ pintó en 1888. No es una de las pinturas que más me gusten de él, pero tiene ese poder hipnótico y totémico que ha seducido a millones de personas. ¿De verdad queremos acabar con eso? Estamos errando el tiro, sin duda.