Un eterno retorno

Si nuestra vida cotidiana está marcada por rutinas y fechas señaladas, el devenir de los cursos políticos no puede ser menos. Uno de esos momentos señalados, y esperados, es la presentación de los ansiados presupuestos anuales, en este caso los Presupuestos Generales del Estado. Una cita estratégicamente marcada en el calendario, tanto por la sociedad civil como por la clase política, y en la que ver «qué hay de nuevo».

Así debería ser, teniendo en cuenta además que los presupuestos no son cualquier trámite. De hecho, son la principal herramienta de política real, convertida en ley, y con la que poder aterrizar sobre los territorios las políticas sociales y económicas que conforman el estado del bienestar. Y algo más: son la palanca con la que impulsar las inversiones que permiten a los territorios estar conectados de forma rápida y segura, o ser competitivos en una economía moderna que exige, cada vez más, de infraestructuras modernas.

Pero no es menos cierto que en Extremadura ese entusiasmo por descubrir nuevos proyectos de futuro, nuevas inversiones en infraestructuras o planes que hagan avanzar a nuestra tierra –entusiasmo que sí se da en otras comunidades autónomas-, ha sido sustituido por la resignación. Sí, la resignación de ver incumplidas viejas aspiraciones, antiguas promesas y viejos proyectos que vuelven en forma de número sobre el papel como el coro de una canción desfasada. Proyectos que, hemeroteca en mano y fiscalizando las promesas electorales, debían haber concluido hace una década. Pero nada. Estos días esos proyectos retornan y vuelven a anunciarse, recauchutados en nuevas plurianualidades.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha confirmado que no hay nada nuevo bajo el sol. Tras años de retrasos y espera, la apuesta del Gobierno de España bajo el mando de Pedro Sánchez sigue siendo la misma: seguir presupuestando en un tren que no llega, que se sigue retrasando, y en una autovía, Cáceres-Badajoz, que ni está ni se la espera.

Y ante cualquier intención de tacharme de agorero, nada más lejanos de la realidad, no hay más que analizar las cuentas que nos presenta el Gobierno socialista. Más de la mitad de las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en Extremadura estarán destinadas a la terminación del AVE extremeño, el mismo que nos prometieron para el año 2010, lo que refleja cuantitativamente que queda mucho trecho por andar.

Pero la prometida autovía Cáceres-Badajoz no es ajena a esta forma de gobernar, Guillermo Fernández Vara y Pepiño Blanco ya nos la prometieron para el año 2012. Se hicieron la foto y vendieron no pocos titulares. ¿Y ahora qué? Ahora nos la quieren volver a poner en la boca a todos los extremeños como un caramelo para intentar endulzar el trago electoral de 2023. Cinco millones de euros es la inversión presupuestada, ni un 6% del total, ese es el «precio electoral» que han puesto a Extremadura.

Habrá quien esto lo festeje con entusiasmo, quien esté dispuesto a esperar más de 16 años para que, a este ritmo y con buena suerte, nuestras dos capitales de provincia puedan estar conectadas por autovía, pero ¿porqué Extremadura siempre debe esperar? ¿porqué debemos resignarnos? ¿por qué no tenemos un presidente de la Junta que levante la voz ante tal agravio?

Cada año, la misma ecuación. Sobre el papel, millones. Cuando se acaba el año, humo

Extremadura es la sexta comunidad autónoma por la cola en inversión del Estado. Pero el problema no es ya qué posición ocupa en el ránking de inversiones, algo que en circunstancias normales es clave. Es que el eterno retorno al que están sometidos los compromisos que se alcanzaron en el pasado, es la fórmula que no falla. Cada año, la misma ecuación. Sobre el papel, millones. Cuando se acaba el año, humo. De los 405,8 millones de euros que figuraban el año pasado en los Presupuestos del Estado, 140 no se llegaron a tocar; pero eso sí, figuraron en la puesta de largo de las cuentas para sacar pecho y eslogan.

Cabe preguntarse si esto no colma la gota de desafección y hartazgo de los ciudadanos. ¿Quién puede creer que hay ambición por cambiar las cosas si luego no vemos más que un álbum repetido con la foto fija de viejos proyectos que no terminan de culminarse? La recuperación de viejas promesas incumplidas se refrescan al calor electoral, pero son también el reflejo de un presidente de la Junta agotado que vive a la orden de otro presidente, Pedro Sánchez, para el que Extremadura no cuenta.

Estos presupuestos no son más que una patada hacia adelante a las inversiones que Extremadura no solo necesita, que también, si no que el Gobierno de España nos debe. Las oportunidades, como los trenes, solo pasan una vez en la vida, y el problema es que en Extremadura siempre llegan con retraso.

