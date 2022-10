Y lo mío pá cuanto, no pá cuando

Pues sí, desde hoy ya se puede hacer efectivo el pago del famoso 1,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, e incluso del 2% si no se hubiera realizado. Dicen las malas lenguas, expresado en lenguaje coloquial, que incluso los empleados públicos que dependen directamente del Estado lo cobrarán en la nómina de noviembre pero lo que es mejor aún, el real decreto, que por cierto hay que tener valor para encontrarlo y leerlo, y que ha pasado desapercibido precisamente por mezclar literalmente churras con merinas, habilita a las distintas administraciones y entidades locales no sólo a poder abonarlo, también a aumentar el gasto en dicho apartado o a facilitar créditos a largo plazo para el abono, lo que traducido es una especie de imposición para que nadie tenga excusa presupuestaria para no hacerlo efectivo, como por ejemplo ya pasó en Extremadura con el consabido 2%.

"Ninguna administración tiene excusa a día de hoy par ano hacer efectivo el pago de la subida En todo caso hay que reconocer que el real decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre habilitante se las trae, porque en uno solo se ha mezclado a los trabajadores agrarios, la sequía, a los consumidores y el consumo de gas y a los consumidos empleados públicos, como pá enterarse. Es definitiva, tal y como dice el BOE, en este ejercicio la subida será del 3,5% global como máximo, que contando el 2% que se debiera estar aplicando ya, queda sólo el 1,5%, y si hubieran o hubiesen escuchado o leído un 4,5%, recuerden que para algunos del dicho al hecho hay un trecho, y de lo hecho a lo dicho, un abismo. Es lo que tiene las elecciones, que una cosa es prometer y otra cumplir lo prometido y si ya les cuesta este baile de cifras, les propongo un ejemplo práctico, basta con pesar a la vez su nómina y una sandía, y en la próxima volver a pesarlas, así se entenderá mejor. En definitiva, ninguna administración tiene excusa a día de hoy para no hacer efectivo el pago de la ridícula subida en relación a la inflación, incluso alguna para no abonar el 2% no abonado en tiempo y forma y que sí disfrutaron el resto del mundo mundial sujeto a BOE, pues como se cita textualmente en el mismo «se establecen igualmente reglas específicas para que las comunidades autónomas y entidades locales puedan materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023». Como curiosidad mencionar que también en dicho BOE se justifica la paupérrima subida pues «la situación económica generada tras la pandemia se ha visto agravada por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética derivada de la misma y el consiguiente aumento del coste de la vida por el impacto de la inflación». Qué quiere que les diga, quizás, pero algo también habrá influido la pérdida acumulada de más de un veinte por ciento que ahora se nota más que nunca, digo yo. Imagino que en estos días y seguramente en actos solemnes, congresos o mesas varias, se escenificará con grandilocuencia y a modo electoralista el anuncio del pago ya anunciado y publicado, pero por si acaso usted a estas alturas se está preguntando y lo mío pá cuándo, que sepa que lo que tiene que preguntarse es pá cuánto le va a dar.