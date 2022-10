Por si no lo sabíamos, nos lo ha recordado muy bien Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. En una comparecencia para analizar el futuro de la medicina privada, ha declarado que la «feminización» de la medicina es un «problema». Lo achaca a que la mujer tiene mayor tradición de conciliación familiar, y en lugar de dedicarse a echar horas en su trabajo, prefiere ocuparse de los hijos, los embarazos, la casa, los padres y los suegros mayores...

"Entre una mujer y un hombre en edad de tener hijos normalmente se elige al segundo

Y aunque lo comparta con las parejas, ella sigue siendo la principal encargada. Se le han echado encima en los medios y en las redes, aunque simplemente se ha dedicado a decir las verdades del barquero, lo que todos sabemos y vemos como normal, que generalmente sea la mujer la que deba elegir entre trabajar más o cuidar menos.

Lo que ha dicho en voz alta Antonio Aguado lo pueden afirmar en muchos sectores donde la desigualdad comienza en el proceso de selección de personal. Entre una mujer y un hombre en edad de tener hijos normalmente se elige al segundo, que causará menos problemas a la empresa.

Al menos es lo establecido, por muchas excepciones que queramos ver. Cómo te da tiempo a todo, es una de las preguntas que se le hacen a una mujer que trabaja, o en algo tienes que fallar para poder dedicarte a tantas cosas es una de las maldades que más oigo. En ese algo está por supuesto el cuidado de los hijos o los mayores, nunca la formación o el tiempo libre. Y a veces las críticas vienen de quienes más debían apoyarte, o sea, las otras cuidadoras.

Por eso, aunque al principio celebrar un día de las escritoras no me parecía necesario, cada vez defiendo más que se haga visible la brecha que aún existe.

Un día de las escritoras puede parecer una ocurrencia, pero seguimos sin preguntar a los escritores cómo se organizan, qué dicen sus hijos si no vuelven a dormir a casa después de una charla o qué opina su mujer de que pasen tanto tiempo fuera.

Un día puede resultar una ocurrencia, sí, pero, aunque debería ser al contrario, cada vez me lo parece menos. Porque la feminización se considera un problema, porque seguimos siendo las cuidadoras, y porque aún escribimos en los ratos libres, sobre la mesa de la cocina, en las siestas de nuestros hijos, sonriendo cada vez menos cuando vuelven a preguntarnos lo que nunca les preguntan a ellos: cómo sacas tiempo, qué estás haciendo mal, o si no te sientes culpable por sentir el vértigo de la escritura, por no evitar asomarte al abismo.