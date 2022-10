A Carlos Alsina

Para escribir debería el escritor poseer un lenguaje celeste, que suene al ruido que hacen las nubes al pasar, a nada. Que huela igual que un día de lluvia, a limpio. Que, al roce, la piel lo sienta como el transitar calmo de una pluma de avestruz. Un lenguaje celeste sí, pero que no esconda la cabeza bajo las múltiples aristas que abarca la verdad.

Deberían vender en las esquinas de los parques junto a los quioscos de flores, silabarios envueltos en papel de seda; abecedarios o manuales con sabor dulce, confitados, simulando una caja de galletas surtidas.

Una llamada a la cornamusa es tener sobre la mesa, haciendo islas, todo un reguero de sombreritos de madalenas, los moldes del amor ahora vacíos. Los miro, son innumerables… allí hubo pájaros de aire y limón. Pero al terminar la madrugada conforman un mapa mindundi, sin más corriente que la del pasillo, sin más soplo que el ronquido procedente de una habitación cercana. Lo que empezó siendo dulce, celeste y pulposo, eso que doy en llamar «la merienda de poeta», acaba allá lejos sobre las claras del día siendo una hilera de escombros. No hay silabario que valga, la noche ha sido en balde si bien hubo al principio una olla que hervía de ganas y noticias.

Hay palabras como para acabar con la sed de justicia poética; rugosas, suaves, pimpantes, estúpidas; palabras hinchadas, viajeras, liberales; palabras malheridas que antes de existir ya existían; palabras mojadas en leche y otras que se derraman como miel sobre los pesares, palabras refulgentes y palabros contaminados por el dióxido de la voz.

Se pasa una la noche moliendo piedras de café en la mina negra del insomnio y cuando llega el día con su linterna alumbrando los huecos excavados bajo el cielo de la frente, resulta que el mundo sobre el que has escrito con lenguaje celeste, dulce y pulposo se desvanece, se borra como las nieblas borran las certezas del paisaje… Otra vez que Alsina alisa y pule sus gorgoritos haciendo desfilar la vida en carne y hueso, pero no como un volatinero más de las ondas, no, porque ¿cómo explicarlo?... cuando Alsina habla no duele, lo hace sin la punzante sensación de ver pasar los muertos, sin duda está dotado para el más celeste de los lenguajes; de niño algún ángel caído le debió dejar en prenda todas las bobinas azules del costurero celestial.

Carlos Alsina nos pone los pelos de punta porque es el poeta que deja en herencia Quintero solo que no está loco; Alsina es un grito sobre los alambres de espino de tantos guetos; una figurita en la lejanía de este periodismo enfermo e imperdonable. En medio de esa enfermiza mediocridad periodística va Alsina por las mañanas y te bombardea el alma con su aromática voz de musgo entre la maleza. Porque cuando Alsina habla no muere un colibrí, -también conocido como el chupa rosa, espina preciosa o picaflor- por el contrario, su voz sirve de árbol, árbol que ofrece refugio a otros tal y como hace el nim, un árbol natural de India y Pakistán que crece en zonas propensas a las sequías, lugares donde apenas prospera nada más, de ahí que sea tan apreciado.

Las hojas del nim son comestibles y contienen unas sustancias químicas que repelen a los insectos, en cambio, dicen que su néctar exquisito suele causar revuelo entre las abejas. Perfecta definición de Carlos Alsina Nim desde ahora.

Ser el refugio de otros nos da un propósito, nos ayuda a empatizar y como Alsina Nim se empeña en hacer cada mañana desde Onda Cero, nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Si no fuera por el cristal de su voz no habría mañanas tan claras, tan expuestas a la luz. No cabe duda: dentro de él habitan batallones de ángeles que han hecho el trabajo de tejer sin fonías celestes entres sus cuerdas vocales.

* Periodista