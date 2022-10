Se veía venir. La negociación de los presupuestos extremeños para 2023 ha resultado ser solo una puesta en escena por el gobierno de la Junta. Desde el primer momento, Vara no tenía la intención de llegar a acuerdos; su objetivo era el de mantener la apariencia entreteniendo el tiempo, pero sin rematar en ningún acuerdo. Ni le han interesado los pactos ofrecidos por la presidenta del PP, María Guardiola, con el fin de mejorar la sanidad, la educación y la financiación que llega a Extremadura, ni tampoco las propuestas que le ha puesto encima de la mesa, como la bajada de impuestos.

"Las cuentas extremeñas no van a aliviar la pesada carga que soportan las familias y empresas

Al final, como siempre, todo respondía a la impostura a la que nos tiene acostumbrados Vara, quien ha transformado casi en arte lo de decir pero no hacer. Porque las cuentas que se han registrado el pasado martes en la Asamblea, son las mismas que enseñó la consejera de Hacienda al principio del periodo de reuniones con los grupos parlamentarios. Nada de lo que ha propuesto el PP para mitigar la grave situación de las familias y las empresas, está recogido en estos presupuestos. En román paladino, Vara ha hecho un paripé.

Hace pocos días conocimos unos datos tremendos: uno de cada dos extremeños tiene dificultades para llegar a fin de mes y el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza o exclusión, está cercano al 39%. Ante este escenario, las cuentas extremeñas deberían estar diseñadas para responder a esta difícil circunstancia, pero tal y como están concebidas, no van a aliviar esa pesada carga que soportan las familias, autónomos o empresas de diferentes sectores.

Para tapar esa realidad, ofrecen las engañifas propias de la Extremadura oficial: que si una reducción de las tasas, que si autobús gratis para frenar el cambio climático…Sepan que en estos presupuestos para 2023, la Junta prevé aumentar la recaudación por IVA y por IRPF respecto al año pasado. En concreto, 410 millones más que pagaremos todos vía impuestos. Ese es el hecho cierto; la cifra tozuda que nos dice claramente que cualquier cosa que nos dé gratis la Junta, la estamos pagando los extremeños con creces.

Vuelven también a este presupuesto todas las inversiones que son viejas conocidas nuestras: rondas, carreteras, regadíos, centros de salud, etc. Las mismas infraestructuras que año a año se plasman en el papel y se le asignan unos fondos que nunca llegan a gastarse; obras que no llegan a hacerse realidad.

Esa es la Extremadura real que no puede tapar el humo socialista. Por eso, ante este fracaso de la Junta, no hay otra forma que responder con una enmienda a la totalidad; no hay más camino que intentar devolver las cuentas extremeñas para que se diseñen a partir del consenso y respondan a lo que esperan los extremeños.