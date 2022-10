España en Fráncfort

Mañana concluye la Feria del Libro de Fráncfort, la más importante del mundo, y con una gran tradición: ya en el siglo XVI había una especie de feria, y no hay que olvidar que la imprenta la inventó Gutenberg en Maguncia, a pocos kilómetros de Fráncfort. Este año, la invitada de honor era la literatura española, por segunda vez después de que lo fuera en 1991, y de hecho es el único país, junto a Francia, que ha repetido. Aunque estaba prevista desde hace ya varios años, coincide esa invitación con un momento dulce de las relaciones entre Alemania y España, lo cual es lógico, coincidiendo dos gobiernos socialdemócratas, y con un presidente francés como Macron cada vez más egoísta y menos europeísta, como se vio con el Midcat.

Habiendo vivido un año y pico en Fráncfort, y algunos más en la cercana Marburgo, tenía especial interés por ver cómo se desarrollaba la feria. De entrada, el lema “Creatividad desbordante” me parecía algo pretencioso. Pero al final, perdonando esa falta de modestia, ha de reconocerse que el programa no ha estado nada mal, dando más protagonismo a la calidad que a lo comercial (con algunas excepciones, como el homenaje a Ruiz Zafón, que fue un best-seller en Alemania después de que Joschka Fischer, ministro de Exteriores y vicecanciller con Gerhard Schröder, lo pusiera por los nubes; nunca lo entendí, aunque Fischer, que fue un gran político, no tenía por qué saber de literatura). Por lo demás, la feria ha dado protagonismo desde a ilustres veteranos como Antonio Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas, Javier Cercas o Cristina Fernández Cubas, a escritores más jóvenes pero con un estilo ya definido, como Vicente Valero, Julieta Valero (no son hermanos), Cristina Morales, o el extremeño Jesús Carrasco. Todos los géneros han estado representados y también las distintas lenguas del Estado, al contrario que en 2007, cuando la invitada fue la literatura catalana(yo estaba allí, y los alemanes no daban crédito a que no hubiera acudido Eduardo Mendoza, por escribir en castellano).

Tanto en Fráncfort, como en actos en otras ciudades, han participado escritores en euskera, catalán y gallego, o incluso hispanoamericanos residentes en España. Esos juegan con ventaja, pues según les conviene se transmutan en argentinos o españoles, aunque más cara le echan los que despotrican del “Estado español”, pero pierden el culo, y la coherencia, por acudir corriendo si ese opresor Estado los invita a algo.

Especialmente acertadas me parecieron las mesas dedicadas a las revistas culturales, (por ahí andaba Raúl Maicas, que dirige desde hace treinta años y desde Teruel la revista Turia), a las editoriales independientes y a las librerías. Todos esos ramos son especies en peligro de extinción, amenazadas por depredadores como Amazon, los grandes grupos editoriales, las redes sociales y la tontería universal. Como es natural, si uno empieza a pensar en sus escritores favoritos, echará muchos en falta, pero no se podía invitar a todos.

Coincidiendo con la feria, varias editoriales han prestado un mayor interés a lo español, algo necesario, pues en Alemania nuestra cultura es aún poco conocida, se nos ve sobre todo como un país para las vacaciones (como muchos españoles ven a Portugal) y uno puede hablar con una persona no demasiado inculta y que no sepa ningún nombre de escritor español, salvo Cervantes y Lorca. De entre esas novedades, quizás la más importante sea la antología bilingüe en cuatro volúmenes y más de dos mil páginas, publicada por la editorial Beck, Spanische und hispanoamerikanische Lyrik, que abarca desde las jarchas, Berceoo el Arcipreste de Hita hasta Antonio Gamoneda o Blanca Varela,con traductores de excepción como José F. A. Oliver, Juana y Tobias Burghardt o Àxel Sanjosé.

*Escritor