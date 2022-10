Oasis energético

Una semana culminando un buen mes. En los mercados mayoristas (lo que denominamos «pool»), los precios energéticos se han reducido de forma contundente en las últimas semanas. El precio medio de la electricidad descendía el miércoles hasta situarse en 80,44 euros el megavatio hora, el nivel más bajo desde octubre de 2021. Influía que el gas natural había seguido la misma senda: en España se fijaba el miércoles en 27 € el megavatio hora, una disminución del 200% sobre el precio que marcaba sólo unas semanas atrás.

Buenas noticias, sin duda. Sobre todo, si se trasladan al consumidor y las pequeñas y medianas empresas. Y si suponen un pax duradera para los costes de la energía. Esa es la primera cuestión. Evidentemente, en medios y redes, también proliferaron los intentos de propagandísticos de vincular como causa-efecto de esta caída a las medidas gubernamentales, fundamentalmente a la llamada «tope» del gas. Esa sería una segunda pregunta.

¿Es la bajada un ajuste coyuntural? ¿Ha intervenido decisivamente el gobierno en esta reducción? La respuesta a la primera sería un «me temo que sí». A la segunda… me temo que no.

En realidad, es el mercado respondiendo a las circunstancias que afectan al propio mercado, sin rastro de la intervención gubernamental. Y será así mientras la coyuntura persista. Este ajuste responde a una concatenación de causas: varios factores en la oferta y la demanda energética se han conjugado para presionar ala baja precio de la energía. Podemos señalar hasta cinco distintos.

Primero, no se ha producido el «apocalipsis» energético que muchos pronosticaban en verano. El conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia funcionaron como alerta respecto de las reservas de gas en Europa. Pero existían en el gas alternativas sólidas y relativamente rápidas (a diferencia de otras fuentes, cuya sustitución requiere un círculo de inversiones/infraestructuras superior) para paliar la ausencia de gas ruso.

De hecho, Alemania ya advertía en septiembre que contaba con niveles de reservas suficientes para el invierno (3-4 meses). Ahora, los cargueros se alinean en las costas de España dispuestos a servir suficiente gas, incluso consumidas las reservas de cada país. Además, pese a que Rusia ha visto paralizado los gasoductos sigue vendiendo por vía marítima. La oferta no ha cumplido los augurios negativos.

Los siguientes tres aspectos han influido desde el lado de la demanda. En primer lugar, el clima nos ha dado un respiro. Un otoño inusualmente cálido en prácticamente toda Europa (y puede que continúe así, al menos en el Mediterráneo) ha supuesto una relevante reducción de la demanda respecto de los niveles esperados.

También se ha recortado la demanda de consumo industrial. Los altos costes energéticos durante todo el ejercicio han forzado a muchas compañías a optimizar procesos o controlar la producción. En muchos casos, desafortunadamente, eliminando o paralizando selectivamente la producción. Esto difícilmente puede ser calificado como positivo (y tendremos que lidiar con la inflación que a medio plazo implique) pero de igual forma ha funcionado como supresor de la demanda.

Un tercer elemento en la demanda es que China ha reducido significativamente su nivel de importaciones ante el escenario europeo. Dudo que haya sido un gesto solidario, más bien que ahora Rusia es un proveedor más barato. En todo caso, un alivio extra para la demanda en el mercado de gas.

Finalmente, el hecho de que esté asegurado el suministro ha calmado el precio de futuros y derivados de la energía, que no influye en la generación, pero sí en los costes de las compañías proveedoras.

Esperemos una continuidad de la tendencia ya que todavía tenemos precios más altos de lo habitual y no se ha transmitido la bajada al mercado minorista. Esa es la clave de cualquier política energética: la reducción del coste.

Debemos tener en cuenta que para 2023 hay más incertidumbre sobre suministro y reservas. Y que el «tope» del gas será repercutido a los consumidores. Que sea o no un ajuste temporal también depende de la voluntad no de intervenir sino de crear condiciones para un mercado energético que no destruya nuestra producción.