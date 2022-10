Ayer hizo un mes

Hoy escribo contigo enfrente. He de reconocer que desde que vi tu rostro por primera vez me resulta más ardua la tarea de armar esta columna semanal. Cuando me voy al despacho a ‘darle a la tecla’ cada viernes, me cuesta concentrarme en nada que no seas tú.

Son solo unas horas. Pero me cuestiono a menudo si merece la pena hacer nada que no tenga que ver contigo. Claro que hay que trabajar, porque para ti son y serán los frutos de ese trabajo. Pero de las aficiones, los gustos, los placeres, las cosas que uno hace por amor al arte y otras ocupaciones de la vida pasada no cuesta desprenderse si hay que elegir entre tú y todo lo demás.

Dicen los manuales y los expertos en coaching que no hay que dejar de hacer cosas que nos satisfacen en el plano personal. Pero quizá no entiendan que contigo, con tu compañía, con tu presencia, con tu tacto, sonidos, aroma, miradas y sonrisas quedan colmados buena parte de los anhelos que un día importaron algo.

Las renuncias se practican de manera gustosa, sin añoranzas. Porque tú lo llenas todo, porque todo lo iluminas, porque todo luce más bello desde que tú estás. De este mes que se cumplía ayer apenas cambiaría un par de cosas: la distancia que media entre nuestro hogar y el hogar en que tus abuelos Antonio y Encarna me criaron, y ese tiempo contado que no te pude dedicar por las tareas cotidianas, los compromisos inaplazables y las derivaciones del nuevo contexto vital.

En esas horas que no pude estar, la memoria reciente, sensorial, racional y emocional, me aliviaba la espera. Y hoy me colma de felicidad haber disfrutado a tu lado de las múltiples primeras veces que hemos vivido a lo largo de este mes.

Me complace recordar el tiempo que he pasado embelesado contemplándote despierta o dormida, escrutando tus ademanes y gestos o deleitándome con tu confortable quietud. Me llena de gozo haberte podido olisquear como un sabueso, sintiendo cómo afloraban en mí instintos ancestrales, fuerzas primitivas que emanan de lo que nuestra especie fue. Me colma de júbilo rememorar cada uno de los sonidos que emites, tus balbuceos, tus primeros experimentos guturales. Me emociona sentir tu piel lisa y cálida cuando se abraza a la mía. Me alimenta como el mejor de los manjares verte en los pechos de tu mamá extrayendo el elixir milagroso que nutre y hace crecer a las cachorritas como tú. Y me hacen flotar los besos que te doy y esos otros de los que sé que, cuando sepas besar, me colmarás. Del 21 al 21. Ayer hizo un mes de tu venida. Y bendigo y maldigo al tiempo a partes iguales. Lo maldigo porque sé que ese primer mes de felicidad inconmensurable ya pasó y no volverá. Pero lo bendigo por los segundos, minutos, horas, días y semanas que hace que te tenemos entre nosotros. Porque sé que nos queda toda una vida por vivir. Porque nuestro mundo es infinitamente más bonito, perfecto y completo desde que tú llegaste. Te quiero, mi(hi)jita.