Hay encuesta, se revuelve el patio

El PSOE tiene una encuesta. Y la saca porque le es favorable. O al menos eso parece. Se trata de una consulta de parte, por encargo, pero la hace pública con todos los datos y con el nombre de la empresa que la ha hecho: Celeste-Tel. La respuesta del PP no se hace esperar y minutos después sale su portavoz a decir que la consulta es más falsa que los presupuestos presentados esta misma semana, una descalificación en toda regla que tacha el estudio de interesado y consiguientemente basado en una estrategia electoral aunque sin aclarar muy bien cuál.

La consulta viene a decir que el PSOE ganaría las elecciones autonómicas si se celebrasen ahora mismo con el 45,2% de los sufragios, aunque perdería unos 10.000 votos y podría caer entre 1 y 3 diputados respecto a los que logró en 2019 que fueron 34 (la mayoría absoluta se consigue con 33). La encuesta se basa en 1.800 entrevistas telefónicas realizadas en la comunidad entre 21 de septiembre al 10 de octubre y le otorga el segundo puesto al PP, que tendría 35.000 votos más (entre 3 y 5 diputados más de los 20 actuales obtenidos en 2019). Unidas por Extremadura, por su parte, mantendría los 4 escaños actuales aunque caería en 4.000 votos y Ciudadanos, finalmente, perdería los 7 diputados con que cuenta en la actualidad y por tanto su representación en el Parlamento extremeño, cayendo en 42.000 votos. La consulta resalta la entrada de Vox en el reparto, con casi 20.000 votos más de los obtenidos en 2019, y obteniendo 5 escaños.

En política nada es casualidad. Y el PSOE o trata de tranquilizar a su militancia diciéndole que aquí el efecto Feijóo no llega o, todo lo contrario, quiere jalearla para que trabaje y salga a la calle a fin de no dejar escapar la mayoría absoluta que tiene actualmente. O ambas cosas a la vez. El PP, por su parte, otro tanto de lo mismo, actúa cara a su militancia, de lo contrario no se entiende que una encuesta del enemigo que te otorga hasta 5 escaños más y te permite sumar con Vox ande descalificándola. Teniendo en cuenta los bloques a derecha e izquierda ¿qué esperaba? ¿Quedarse con los votos de Podemos? ¿Que Vox no le afecte en su resultado? Mejor decir que se trata de una encuesta más, que cada uno tiene la suya, y que la que importa es la final de las urnas de mayo.

De todas formas, la consulta no deja de ser una buena posición de partida para todos los partidos. Bueno, menos para Ciudadanos cuyo destino parece abocado a la desaparición. Para el PSOE extremeño supone una caída, pero a la vez una resistencia teniendo en cuenta la deriva anti-Sánchez latente en toda España. Pero para el PP también resulta favorable si se observa que el efecto Feijóo no lo es todo y que su nueva candidata, María Guardiola, prácticamente acaba de llegar y aún resulta una desconocida en muchos ámbitos de la comunidad. Podemos, dotro tanto de los mismo, sale airoso y aguanta a pesar del declive nacional amparado en su coalición con Izquierda Unida y Vox, como era obvio, tenía que aparecer tarde o temprano viendo la situación nacional y observando que en 2019 no salió pero le faltaron unos pocos votos.

Lo que sí está claro son dos cosas: una, que las experiencias regionalistas o de nuevo formato relacionados con la España vaciada aquí no cuajan por el momento; y dos, que la pelea a siete meses vista sigue abierta dado que la mayoría absoluta parece imposible. De todas formas, como he dicho otras veces, sigo opinando que toda consulta demoscópica autonómica parte de un error de base cuando no mide o no tiene en cuenta que las elecciones regionales se realizan conjuntamente con las municipales. Un buen alcalde o un buen candidato local empujan sobre manera a la lista autonómica. Por eso los partidos menores logran tan escaso resultado en las elecciones autonómicas, porque les falta presentar candidaturas municipales en un montón de pueblos. El PSOE lo hace siempre, ya los tiene elegidos de hecho, y el PP anda en ello. Queda tiempo, pero cada vez menos.