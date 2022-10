Todo a tu apuesta, sin posibilidad de intermedios. O rubia o morena, o derechas o izquierdas, o fachas o comunistas. No vaya a ser que alguien crea que eres un flojo y que no te implicas. Si no eres capaz de romperte la cara por tu equipo, por tu partido, por tu fe, en realidad no eres tan fan (‘fan’ viene de ‘fanático’) como creías.

Así que en ocasiones mantener un diálogo sosegado, incluso con quienes aprecias, se convierte en un campo de minas: hay que saltar sobre temas o pasarlos de puntillas si pretendemos seguir juntándonos y compartiendo momentos. Y lo curioso es que ya no se trata sólo de eso, de política o de futbol, sino que la bipolaridad se ha extendido a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Los piercings y tatuajes? Motivo de disputa. ¿La maternidad subrogada? Ni la menciones. ¿Los límites del humor? Bien marcados. En ocasiones mantener un diálogo sosegado, incluso con quienes aprecias, se convierte en un campo de minas Y así todo, convirtiendo nuestra forma de pensar en dogma inamovible, con sus propias adhesiones y culpando siempre a los demás de los eventuales fallos de nuestros argumentos. Buscamos ‘a los nuestros’ para sentirnos grupo y sabernos seguros. Se nos ha olvidado que, por suerte, los seres humanos somos pura contradicción, que al ir creciendo vamos evolucionando y que lo que un día creímos intocable, con el paso del tiempo se nos vuelve menos certeza. Que no digo yo que no haya que tener convicciones, incluso firmes, pero cuando esas convicciones se convierten en pretexto para despreciar a nuestros semejantes, a lo mejor habría que hacérselas mirar. Desde luego convivir con otras mentes ayuda a abrir la propia. Por eso me molestan tanto las etiquetas: porque se limitan a simplificar en una palabra, en un mísero adjetivo, todo lo que puede haber dentro de una persona. Y porque se hace muy a menudo desde la distancia y el desconocimiento. Y esas etiquetas casi nunca son positivas, lo habitual es que sirvan para descalificar, ridiculizar o minusvalorar al otro. La de miedos que escondemos, la de vidas que despreciamos… y lo que nos perdemos por no ser capaces de asomarnos más allá de lo que creemos evidente. Feliz lunes. * La autora es periodista. @mbaronam