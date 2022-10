Dragones y lluvia

No soy seguidor de series, ni siquiera mucho de ver plataformas de contenido. Sin embargo, tengo que reconocer el poder de atracción que tienen, especialmente entre el público joven. La televisión como la entendíamos los cincuentones ha muerto. Ahora el consumo de lo audiovisual es distinto, no sé si mejor o peor, pero diferente. Los contenidos ejercen sobre el espectador una atracción especial, que le impele a conocer in situ los lugares de rodaje y saberse al dedillo anécdotas y curiosidades. Este pasado fin de semana el evento City of Dragons ha demostrado en Cáceres la fuerza y la oportunidad que tiene lo televisivo como dinamizador del turismo. La lluvia no pudo con el dragón, ese que llevan en el pecho los fans de Juego de tronos y sus precuelas.

Queda todavía mucho que hacer, aún el encuentro tiene que mejorar, pero creo que es el camino. En el Complejo San Francisco la demostración de esgrima fue todo un acierto. Quienes han asistido a las conferencias me han hablado del buen nivel de los ponentes. Eché en falta más fans disfrazados, pero los que acudieron estaban encantados con la ciudad. En la plaza Mayor escuché la conversación de un grupo de seguidores llegados desde lejanos puntos del país. ¡Qué pasión les levanta todo lo relacionado con Juego de tronos! ¡Qué conocimiento profundo de la serie! Y encima se mostraban encantados y seducidos por una ciudad que acoge con los brazos abiertos. Sí, después vino la lluvia. Bendita y maldita a la vez. Las calles se convirtieron en cataratas y las sombrillas arrastradas por su caudal en la plaza de la Concepción se hicieron virales al acompañarlas de música de Semana Santa. ¡Cuánto ingenio y talento en las redes sociales! La cita se deslució, pero lo que quedó patente es que estamos preparados, incluso con el clima en contra. Sí, es lo que se dice en la serie the winter is coming. Ojalá que traiga mucha lluvia, pero que caiga de noche para no molestar a los dragones