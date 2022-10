Sola por ser la ministra

En febrero, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se lamentaba: «Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra». Así que este sábado, en Badajoz, adonde ha acudido a recoger el premio Margarita Nelken por su apoyo al feminismo, el jurado del premio, por miedo a que creyera que podía ser la única premiada o que la premiaban por ser ministra (o la ministra), decidió premiar también a Carmen Calvo, Soraya Vega, Adriana Lastra y Elena Valenciano, todas mujeres y todas con experiencia política. Y todas socialistas, naturalmente, ya que el premio lo conceden las Juventudes Socialistas de Extremadura. ¿Y la excepción de Calviño, que no es socialista, sino independiente?

Tras aquel «soy la única mujer porque soy la ministra», Calviño anunció que no posaría en más fotografías ni participaría en más debates en los que ella fuera la única mujer. Dicho y hecho. En mayo se negó a la foto oficial del Madrid Leaders Forum (Foro de Líderes de Madrid) por ser únicamente hombres. Y, desde entonces, practica un feminismo discreto y eficaz. Discreto, porque no reivindica la igualdad pancarta en mano y gritando contra el heteropatriarcado. Y eficaz, porque los organizadores de actos en los que la asistencia de la vicepresidenta sea necesaria (o interesada, según) tendrán que contar con mayor presencia de mujeres. Lo cual no es difícil. ¿O acaso no hay mujeres, del periodismo a la banca, de la universidad a la empresa, de la judicatura a la sanidad, para participar en cualquier debate, congreso, encuentro oforo, sea cual sea su naturaleza? Lo difícil será aceptarlo.

En todo caso, no hace falta ser activista del feminismo, ni siquiera ministra de Igualdad, como no hace falta un gobierno forzadamente paritario. El ejemplo de Calviño es un buen ejemplo. Y no parece que le haya ido mal, al menos en su faceta política. La prueba es que, sin ser socialista, es ministra y vicepresidenta primera de un Gobierno socialista.

Por lo demás, en Badajoz, el sábado, ni fue la única mujer premiada ni la premiaron por ser ministra, lo que tal vez tanto temía. Aunque siempre quedará la sospecha, claro, de que la premiaron por ser la única mujer que no erasocialista.