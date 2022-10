Llevo dándole vueltas horas, asumo que con una preocupación evidente. Reconozco que incluso me he despertado esta noche sobresaltado por una pesadilla. Como ciudadano me temo lo peor. ¿Jugará el Diocesano fuera de los ámbitos de su ciudad, Cáceres, su partido de Copa del Rey ante el Zaragoza? Si nadie lo remedia, sí. Si hay voluntad por las partes y algo más, no.

El club colegial, que ha recibido un justo premio midiéndose a un equipo de Segunda, pero historia de Primera, no podrá disputar el duelo en Pinilla, pues sus condiciones no lo permiten. Desde el mismo lunes ya se especuló con que Arroyo de la Luz, Mérida, Navalmoral o incluso Plasencia podrían ser sedes de ese atractivo partido. Cáceres... imposible. ¿Por qué? Para mí incomprensible. Un acérrimo cacereño de toda la vida (y sin ser tan acérrimo) lo primero que pensará será que por qué habrá que irse fuera el Dioce teniendo el cacereñísimo estadio Príncipe Felipe. Y se responde: ‘Ahhhh, que es propiedad del Cacereño’, con el que las relaciones no son nada fluidas; antes al contrario, son más bien malas o "frías", que hubiera dicho alguien, y más tras lo sucedido en las semanas anteriores al derbi de Segunda Federación. Pues miren, voy a ser contundente y a andarme sin rodeos: es el tiempo de la política en el deporte. La imagen de la ciudad, más que la propia pelotita, está en juego. El alcalde, Luis Salaya; y/o su concejal ahora de Deportes, Andrés Licerán, éste muy buen aficionado al fútbol, deben intervenir para no permitir una incongruencia de tintes históricos y yo creo que hasta vergonzosos. Creo que deben sentarse en una mesa a los presidentes del Cacereño, Carlos Ordóñez, y Diocesano, Alfonso Abreu, de tal forma que hasta que no se levanten con un acuerdo para la cesión del recinto para la disputa de ese partido no se levanten. Si acaso, ahí debe estar Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña, para ejercer de mediador con los representantes políticos y los clubs.. Señor Salaya. Señor Licerán. Señores Abreu y Ordóñez. Señor Rocha. No queremos pasar vergüenza de aquí al 12-13 de noviembre. Arréglenlo como sea, pero arréglenlo.