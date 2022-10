Se comenta mucho la tendencia del ser humano a edulcorar en las redes sociales sus vidas, escenificando una felicidad artificial que no se corresponde con los hechos. Y es cierto: abundan las personas que han convertido sus perfiles públicos en Facebook o Instagram en una suerte de anuncios de agencias de viajes o en el capítulo piloto de una futurible serie televisiva sobre la familia perfecta.

Pero si miramos entre bambalinas y dejamos a un lado divertidos vídeos de gatitos, celebraciones familiares en las que todos posan sonrientes, estampas de eufóricos turistas en las pirámides de Egipto o tomando un daiquiri en la playa, encontraremos los testimonios de otros muchos que no tienen empacho en compartir que se sienten abatidos, enfermos, cansados, deprimidos... Gente que se siente sola por muy rodeados que estén de sus semejantes.

Las redes sociales son un friso de nuestra actualidad y, como no podría ser de otra manera, proyectan las ilimitadas ganas de vivir de algunos y los demonios dostoievskianos de otros.

Aunque yo no esté inmerso en tan fatalista circunstancia, no me cuesta nada empatizar con aquellos para quienes el día a día supone un sacrificio.

Entiendo que nuestro paso por este mundo es un camino empedrado de dificultades, a veces con pocas gratificaciones, y para muchos estar continuamente instalados en el fragor de la batalla supone un ejercicio de supervivencia insoportable.

Se está haciendo una campaña improvisada a favor de la preservación de la salud mental, que hasta ahora había estado escondida, cuando no estigmatizada, por miedo a que nuestras fisuras se entiendan a los ojos de los demás como una tara de la que avergonzarse.

Una gran aventura o una gran tortura; eso es nuestra vida. Un vaso medio lleno o medio vacío. A unos, los elegidos, les sirve para saciar la sed, pero otros, llenos de miedos y aprensión, se ahogan en él.