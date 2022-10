La ficción bebe de la realidad pero a veces esta última la supera. Así que ante el televisor a menudo salto de canal en canal porque personajes, argumentos, estética, valores o cualquier otro aspecto de las películas que veo me resultan irreales, disparatados, crueles, sanguinarios, cursis, sentimentaloides, absurdos, de mal gusto, grotescos o simplemente feos. Y no es precisamente porque los encuentre inverosímiles, sino porque en mis horas de ocio, relax o evasión, no me apetece enfrentarme a algo con lo que la vida nos castiga a diario.

"Del amor al terror y de la ambición al ostracismo. Vida como cine. O al contrario Se trata de la historia interminable, pero centrándonos en la actualidad más palpitante, fíjense y me darán la razón. Pues un escabroso drama romántico de los habituales en la lánguida sobremesa de sábados y domingos podría ser ese culebrón enrevesado, cursi y edulcorado de compromiso, ruptura, villano, heroína cándida, suegra entrometida, engaño y traición con anillo incluido del reciente episodio Falcó-Onieva y que tiene, además, toda la pinta de alargarse más que Café con aroma de mujer. O si hablamos de thriller de terror, nada similar a la espantosa historia de la niña asesinada y descuartizada en una maleta, mucho más sórdida aun y horrible que la reciente película Objetos protagonizada por un flamante Álvaro Morte. Los subgéneros serían incontables, pero sin duda en estos días es la política la que más guiones estupendos ofrecería. Ahí está la irresistible ascensión desde el neofascismo a la derecha europeísta de la oxigenada Meloni, empeñada, ella sabrá por qué, en que la titulen en masculino. O el británico ascenso y fulminante caída de quien pretendió ser una nueva dama de hierro. O esa dolorosa imagen del anciano expresidente chino titubeante e incrédulo mientras es conducido por la fuerza al llanto y crujir de dientes ante el desprecio del todopoderoso actual y las miradas perdidas en el vacío y en el miedo de sus congéneres. Cancelado, purgado, él ahora como tantos sin trámites y ante el mundo entero. Del amor al terror y de la ambición al ostracismo. Vida como cine. O al contrario.