La LOMLOE ha venido pero programando no ha sido

Ríanse ustedes de Harrison Ford y el Arca perdida o de Nicholas Cage y su búsqueda del tesoro templario, hoy la misión imposible no es la de Tom Cruise, es para los docentes que intentan hacer sus programaciones de aula según la recién estrenada LOMLOE y que andan tan perdidos como Tom Hanks en Náufrago, e igual que él teniendo como única compañía a una editorial online cual señor Willson.

Muchos de ustedes, lectores no pertenecientes al mundo educativo, padres y madres y alumnado, no se alarmen, no es que sus maestros o profesores no sepan qué enseñar, dónde, cómo o cuándo, otra cosa es si tendrán tiempo para ello, pero no se preocupen, es sencillamente por la complejidad burocrática que comporta sin formación, preparación, tiempo y además premeditación y alevosía, aprobar un currículo como quién dice el 1 de septiembre, día de Santa Remedios, que no por ello un santo remedio, y querer aplicarlo en los centros en tres días, el 4 del susodicho, que será Santa Consuelo, pero que consolar, no consuela a nadie, al menos al que pelea en las trincheras, al que sobre un mapa juega a los soldaditos, seguramente.

Sí el problema no es enseñar, no lo ha sido nunca, y ahora menos aún, que cada vez hay menos que enseñar y más que intuir, el problema es que el sistema pensado de arriba abajo y no de abajo a arriba, exige una justificación de la práctica docente que a veces resulta hasta insultante, siempre abusiva en cuanto a burocracia y a menudo estéril respecto a los resultados, en referencia a la burocracia, pero que en sí mismo, mantiene y sustenta esa jerarquización del sistema educativo que aun siendo herramienta útil y muy útil para el día a día, pierde su efectividad y sentido práctico al exigir que dicha herramienta esté más pensada para ser útil a los niveles de concreción superiores en términos educativos que al que realmente nos ocupa, alumnado, aula, y centro educativo.

En definitiva, la LOMLOE ha llegado y con las programaciones nos hemos topado, jeroglíficos de tablas y siglas que como locos vamos recogiendo a retales y golpe de titular de los portales de internet y guardando en nuestras carpetas de archivos como cuando con los móviles pokemon cazábamos a lazo, a ver si de unos y otros encuentro toda la justificación digital del dos más dos son cuatro, su relación empática y simpática, su traducción sin traductor, su relación con la cultura y el lenguaje clásico y coloquial, la destreza artística pero sobre todo el valor del sentido innovador que adquiriría el cinco en la suma en cuestión.