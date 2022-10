Un déjà vu

Esta es la historia del nuevo engaño. Un engaño o dos, que en Extremadura proliferan las promesas incumplidas como ya sabemos. Me refiero a la gigafactoría de Navalmoral y a la central nuclear de Almaraz, que han sido –para mal de Extremadura- las protagonistas de la semana.

De nuevo, todo quedó en la foto, en la presentación, en la maqueta. Extremadura no recibe ni un solo euro de los 877 millones de euros que ha repartido el PERTE del vehículo eléctrico, financiado con los fondos de recuperación y resiliencia. La gigafactoría de baterías de litio se escenificó con toda la pompa y se vendió como el mayor proyecto extremeño que iba a contar con el apoyo de estos fondos, creando 3.000 empleos; pero la resolución del Ministerio de Industria ya es firme y deniega la ayuda.

"La pasividad de Vara indigna al más paciente por esa falta de empuje para defender Extremadura

En el primer momento de esta historia, Vara daba «gracias a la vida por dar una excelente noticia como esta para Extremadura». Y es cierto que sería la mejor, pero si se hubiera hecho realidad. Por desgracia, esos empleos han volado y no hay dinero para la gigafactoría. En el segundo acto, cuando llegó la decisión provisional del ministerio de no financiar el proyecto, Vara aseguró que habría «final feliz» porque la empresa promotora había presentado alegaciones. El final, como todos sabemos, no fue feliz, sino descorazonador.

Estamos en el tercer capítulo de la historia, en el que nos dicen que el dinero del PERTE no es necesario. Se busca otra fuente de financiación y asunto solucionado. Pero la cosa no debe estar clara. Primero hablan de los incentivos regionales, luego que si podrá acogerse a la segunda convocatoria del PERTE. Todo está en el aire y lo único que tenemos es la palabra de Vara, afirmando que «todos los proyectos importantes se van a hacer aquí». Ya sabemos lo que valen las palabras de Vara, de Sánchez y de la ministra, que vinieron a hacerse la foto y a firmar no sabemos qué protocolo, que resultó ser papel mojado ya que Extremadura vuelve a quedarse, una vez más, fuera del reparto.

Otro engaño es el que atañe a la central nuclear de Almaraz. El PP presentó una iniciativa en el Congreso solicitando que esta siguiera produciendo energía eléctrica; en línea con otros países europeos que incluso están construyendo más reactores. El PSOE votó en contra de la continuidad de la central extremeña. ¿Ha oído alguien a Vara oponerse a sus compañeros de filas? Silencio absoluto. Ni ha alzado ni alzará la voz en defensa del mantenimiento de la central, de los puestos de trabajo que genera y de las familias que viven directa o indirectamente de ella.

Es la misma historia de siempre. La pasividad de Vara indigna al más paciente por esa falta de empuje para defender los intereses de Extremadura frente a Sánchez; por el silencio ante los agravios a nuestra región y los penosos intentos de justificar el ninguneo del Gobierno central.