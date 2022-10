A menudo se dicen cosas importantes regalando flores. Sirven para agasajar a un amor que se persigue, para decir “te quiero” en el Día de la Madre o en San Valentín, para mimar la amistad, para felicitar por cualquier buena nueva, para rendir homenajes, para premiar un éxito, para adornar una estancia, para transmitir cariño, para trasladar amables deseos o para engalanar los espacios de celebración. Pero no solo en los tiempos alegres brotan las flores por doquier; también se desparraman coloreando los acontecimientos tristes: despedirse de quien fallece o rendir tributo a los que marcharon, a los que ya no están, a los que seguimos añorando.

En estos días finales de octubre e iniciales de noviembre son muchas las personas que peregrinan a los camposantos para orar por sus difuntos, para conversar espiritualmente con ellos, para limpiar mármoles y granitos, para fregar losas, para adecentar las proximidades del área que les es propia y para colocar ramos y centros de flores junto a las lápidas de familiares y amigos que perecieron. Millones de personas practican este ritual cada año. A algunas de ellas les consuela encontrarse con sus seres queridos, sentir que aún tienen donde salirles al encuentro para pasar un rato a su vera. Otros, realizan estas tareas de un modo rutinario, sin detenerse a pensar mucho, porque su personalidad los lleva por ese camino o simplemente porque tratan de esquivar el retorno cíclico del dolor por la pérdida. Hay, también, gente que no participa de esta costumbre. Y hay quienes nunca dejan de hacerlo aunque les aflija. Cada cual enfoca el asunto como mejor puede o sabe. Porque hay temas y realidades para las que no hay recetas mágicas, prospectos ni manual de instrucciones. Cierto y verdad es que los cementerios se tiñen de color y huelen a flores frescas en los estertores del décimo mes del año y durante el primerísimo aliento del mes que antecede al que agota el calendario. Y esto indica que el tributo a nuestros muertos sigue siendo obligación y necesidad para muchos, que no toda la gente huye de esa realidad que nos enfrenta a los peores miedos y los más terribles dolores y que la fe sigue ayudando a entender que el amor no se evapora con la pérdida de presencia corpórea de aquellos a quienes más queremos.

El Día de Todos los Santos, y también los días que lo siguen y los que lo anteceden, son fechas para sintonizar con lo que somos y con las raíces sobre las que crecemos, para recuperar o revisar la memoria de nuestros antepasados, para rememorar cómo fue nuestra vida junto a ellos y, también, para celebrar la suerte de haber podido compartir un fragmento de nuestra existencia a su lado. Imbuidos, como estamos en esta sociedad, en la irrealidad de un presente de metaversos y virtualidades, no hay mayor cura de humildad que la de saberse finitos. Finitos como las alegrías y las penas. Finitos como los amores que caducan. Finitos como la vida de una flor que pasa de lucir esplendorosa a mustiarse en apenas una semana.

*Diplomado en Magisterio