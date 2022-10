El infeliz polvo

Morir como todos y como nadie. Cada vez que llega noviembre lloviendo muertes y castañas, se van las manos a por flores, anda la gente pasillo arriba pasillo abajo limpiando lápidas con pañitos que le arrancan a la congoja.

Sobre el polvo cae más polvo, es la harina de la memoria que propagan con sus alitas los ángeles ociosos. Les llamas para una urgencia y contestan sus secretarias las libélulas: «no están en casa en este momento, han salido a ver a los dolientes y deben haberse entretenido en cualquier calle de vaya usted a saber qué cementerio; les pasamos el recado, mientras tanto vaya poniendo agua en los floreros vacíos, y saque brillo al cristal de sus abuelos que ya el año pasado le dijimos lo mismo; ¡ah! Y esos crisantemos no se llevan este año, se ha quedado usted desfasado».

Los elfos suelen ser más simpáticos, pero su línea comunica sin parar, por estas fechas no dan abasto por esos bosques llevando y trayendo trastos desde su pueblo de las estrellas, al norte de Rhovanion, en la Tierra Media hasta estos sauces llorones… Que, oiga, no paran.

Mientras tanto nosotros vamos cargados con cubitos de plástico, jarrones, velas, agua y más pañitos arrancados a la congoja para ir de escaparates mortuorios. Vienen ahora esos días sombríos, obscuros, incomprensibles, donde la prisa se precipita por un entramado de gárgolas y angelotes en plano picado.

Cargamos el coche con el ropaje oscuro de la tristeza y nos echamos a andar por caminos anochecidos, ajardinados con ataúdes, huesos, cráneos, cenizas y epitafios…

Hay un cartel que reza: camino público a la inmortalidad. Y entonces pisamos el barro, meditamos unas palabras sobre la eternidad, arreglamos un manojo de claveles como si a quien vamos a honrar le preocupara el color y el tamaño de las yemitas.

Avanzamos entre los sepulcros por donde vamos buscando claros… en cambio, todo es penumbra; se proyecta la tristeza sobre los cristales que dan al balcón de la eternidad; alguien nos susurra del otro lado que nuestra tarea es vivir, que ya habrá tiempo de volver a este pueblo de tumbas húmedas. Otros desde el más allá lanzan un grito: «marchaos a la plaza del pueblo a calentaros el alma, id a dar todos los besos que lleváis doblados entre los pañuelos, ya no hay sitio para nadie más… escuchad cómo aquí solo aúllan lejanos sollozos de algún búho caído del nido; marchaos mientras podáis que ya os tocará pisar estas calles y estos nichos que son las ventanas de la noche profunda».

Las enlutadas viudas son ninfas obstinadas que vienen al cementerio buscando entre mares de dolor la respuesta a la pregunta… Siempre traen en la boca una flor. ¿Por qué te fuiste antes que yo? Todavía, todavía, todavía nos quedaba vida por delante… Ellas solitas se aferran al césped de los parques y desde un banco observan sin ganas a los caminantes que por allí pasan. Les advierten de un cartel que dice: camino público a la infinitud. Y allí hacen siestas sobre las delicadas prímulas, cerquita de la hierba de la herida, la rosa absoluta que oculta todo cementerio.

Esa rosa no es más que el recordatorio que trazan en el aire los «poetas de cementerio» alertándonos de que todas las cosas que han existido, algún día no serán nunca más, ni siquiera nosotros.

Noviembre trae diluvio de viudos porque nada hay tan cierto como que la muerte viaja en todas direcciones, y a los cementerios van como iban al taller, a remendar el corazón.

Y si alguien ha dejado un buen destrozo en mi epitafio es el poeta Tennyson que escribió: «No vengas cuando esté muerto a derramar tantas lágrimas sobre mi tumba, a pisotear alrededor de mi cabeza caída, atormentar el infeliz polvo no nos salvará; deja que el viento me acaricie y que las aves me lloren. Pero tú, sigue de largo».

* Periodista