Un culpable electoralmente útil

Según el Gobierno, se han roto porque el PP ha cedido a la derecha mediática, política y judicial que se sienta a la derecha del partido, o sea, fuera del partido, la cual se niega a cualquier reforma y, con más motivo, a la del delito de sedición, dada su finalidad. Y, según el PP, se han roto porque el Gobierno ha claudicado ante el independentismo (no solo el catalán, pero principalmente) a cambio de su apoyo parlamentario, motivo por el cual le ha prometido la reforma del delito de sedición, dada asimismo su finalidad. Para ambos, se trata de la reforma de ese delito.

Pero, en paralelo (o quizá para lelos, con perdón), tienen otra explicación. La del Gobierno es que el barón Moreno Bonilla y la baronesa Ayuso (hay que reconocer que estos títulos le sientan mejor a la derecha) han convencido a Feijóo de que si pacta sería cómplice de que los fugados vuelvan a España y de que Oriol Junqueras, entre otros, sea rehabilitado políticamente. La del PP es que el ministro Marlaska y las ministras Llop y Robles han presionado a Sánchez contra un pacto que exige como contrapartida una excedencia de dos años para los jueces que pasen a la política, siendo ellos jueces.

En todo caso, las negociaciones sobre el Poder Judicial se han roto y el primer sorprendido debe de ser el PP, ya que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, distinguía entre la reforma del delito de sedición y las negociaciones. Lo hacía, todo hay que decirlo, con buen criterio y, se supone, con la aprobación del partido, lógicamente: «El PP votará en contra de la reforma del delito de sedición, pero las negociaciones sobre el Poder Judicial van aparte», decía el día antes de que Feijóo anunciara: «Será con otro PSOE». Las negociaciones serán «con otro PSOE y con este PP», aclaró.

Desde ese día, desde que dijo «será con otro PSOE y con este PP», es probable que Feijóo esté explicando al partido la impresión que le ha causado el haber descubierto que el presidente del Gobierno, desde que es presidente del Gobierno, no ya los indultos, no ya la dependencia de los nacionalistas, no ya… En fin.

Rotas las negociaciones, importa el culpable, sí. Porque teniendo un culpable electoralmente útil, pierde gravedad la parálisis del Poder Judicial, esa institución que, dicho sea de paso, a los ciudadanos les resulta ajena, de tan alta.

*Funcionario