Elecciones imposibles

No conozco a nadie que ya no sepa que todo lo que hacen los partidos políticos un año antes de las elecciones ha de ser leído en clave electoral. Una de las cosas que han perdido de vista las élites es que la cultura política de la ciudadanía no es la de los años setenta u ochenta. Donde antes se engañaba a la gente como haciéndole el avión con la cucharilla a un bebé, ahora hallan desconfianza, resistencia y rechazo categórico.

Hablo, por supuesto, de la ciudadanía libre. Hay un porcentaje (decreciente pero aún muy importante) que vota como quien lee el catecismo, como quien ficha en la empresa o como quien le pide autógrafo a un famoso: por irracional lealtad a una persona, una organización o una supuesta ideología. Aunque ni esa sea la ideología que está votando ni, por supuesto, reciba de esa persona o esa organización la misma lealtad. Para el resto (la mitad aproximada que se abstiene, más los que cambian de voto en función de resultados, más quienes votan estratégicamente), una abrumadora mayoría, cada vez resulta más difícil tomar una decisión ante el espectáculo crecientemente lamentable al que asistimos. Díganme, si no, cómo sería posible elegir, racionalmente, éticamente, entre estas dos opciones. De un lado, quien convierte el Código Penal en una moneda de cambio, aceptando modificar el delito de sedición a petición de quienes intentaron un golpe de Estado en 2017, para poder seguir gobernando un año más. Del otro lado, quien utiliza este hecho como excusa para romper un pacto sobre la composición de los órganos judiciales, a pesar de que la relación entre ambos hechos es colateral, años después de poner otras excusas, soslayando el cumplimiento de un mandato constitucional. Es posible que el tiempo de regenerar nuestros sistemas haya terminado. Todo empeño humano tiene su punto de no retorno Si uno trata de ser objetivo, es una decisión imposible. La mediocridad de ambos liderazgos y la mezquindad del cálculo político en función de la conquista y mantenimiento del poder son tan evidentes, tan groseras, tan insoportables, que solo los feligreses pueden agachar la cabeza y seguir rezando en sus respectivas iglesias sin avergonzarse. Si uno mira a los dos lados de esas dos iglesias, encuentra en la izquierda a una Yolanda Díaz preparando sus propias elecciones en un tour por España donde le dice a todo el mundo lo que quiere oír, a pesar de que todo eso que dice que quiere hacer lo podría estar haciendo desde el Gobierno ya hace cuatro años. A la derecha encontramos a VOX, un partido que quería acabar con las CC.AA., con argumentos convincentes para una parte significativa de la sociedad española, pero que, llegados al poder en varias de ellas, parece que han cogido el gusto institucional de mantenerlas. ¿De verdad alguien puede elegir, sin sonrojarse, entre todas estas coaliciones de intereses que persiguen, única y exclusivamente, con un descaro insultante, llegar al poder y disfrutarlo? Con las elecciones autonómicas y municipales el próximo 28 de mayo y las generales previsiblemente seis meses después, todo lo que oigan y lean el próximo año tendrá como único objetivo llegar a ellas con las mejores opciones de victoria. Se ofrecerán dádivas que después podrán ser retiradas con la misma desvergüenza con la que se reparten. Se negarán coaliciones que se firmarán al día siguiente de perder con idéntica desfachatez con la que fueron rechazadas. La democracia española no sufre menos que otras, en un tiempo en que los sistemas políticos occidentales hacen aguas por todas partes. Quizá el mejor ejemplo es el patético espectáculo de una de las democracias más antiguas del mundo, la británica, con unos líderes no menos mediocres que los nuestros. Es posible que el tiempo de regenerar nuestros sistemas haya terminado. Todo empeño humano tiene su punto de no retorno, y los acontecimientos internacionales que vivimos indican que quizá ya sea tarde para rearmar nuestras sociedades ética y políticamente. El Imperio Romano cayó, entre otras cosas, por su degradación moral, y tanto el capitalismo como las democracias liberales —tan innecesaria pero indisolublemente unidos— es posible que contemplen cerca su final exactamente por la misma razón. Se pasará el Rubicón el día que la ciudadanía lo perciba, y entienda que ya no merece la pena luchar por cambiar nada, sino empezar a adaptarse a un nuevo mundo, aunque no sea necesariamente mejor. *Licenciado en CCde la Información