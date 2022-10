¿Por qué las leyes que afectan al mundo rural, las hace gente que no ha pisado el campo?

En estos días, los medios de comunicación abren sus noticiarios y encabezan sus portadas con titulares que reflejan la obviedad de que serÍa indispensable que los jueces elijan a los jueces. Son ellos los que mejor entienden la materia.

Hay cientos de ejemplos a citar, donde para legislar, se acude a profesionales de cada especialidad para hacer leyes lo más justas y adaptadas a las necesidades reales de cada materia, de cada sector. Pero no ocurre lo mismo con las leyes y normativas que influyen o determinan la viabilidad de la vida rural, la economía productiva del sector agrario, y la sostenibilidad de las familias que viven en el ámbito rural, y todo ello influye muy mucho en la viabilidad y mantenimiento del medio natural.

Si no hay capacidad de generar una mínima producción que mantenga el interés, si no hay libertad de gestión, entonces no hay sostenibilidad económica, y por tanto, llega el abandono y la despoblación.

Por qué a los políticos se les llena la boca cuando hablan de la España vacía, y luego no toman una sola medida coherente para evitarla, sino cuatro parches que irrumpen en la vida rural pretendiendo imponer cambios que además a veces afectan a la producción y alteran la vida de los pocos agricultores y ganaderos que aún habitan esos pueblos y aldeas.

Por qué se toman medidas en las labores agrícolas y ganaderas que restringen y encarecen las producciones mientras que al mismo tiempo se permite la importación y consumo de productos similares de terceros países que los producen sin esas mismas limitaciones.

Por qué se imponen tasas y autorizaciones administrativas a la extracción de productos como el corcho y a la poda de las encinas para su correcta formación o extracción de la leña sobrante, si estos árboles son de propiedad y gestión privada.

Por qué se matan moscas a cañonazos, enviando al matadero miles de animales con unas campañas de Sanidad Animal mal diseñadas, y peor ejecutadas, donde se deja al ganadero en una indefensión total negándoles un contra análisis.

Por qué es mas fácil traer un animal de otros países comunitarios, que mover un animal entre dos fincas del mismo municipio, si las normas supuestamente son para la UE.

Por qué limitamos las producciones cuando dependemos para nuestra propia alimentación de terceros países y lo podríamos producir nosotros por lo menos para asegurar nuestra autonomía alimentaria.

Por qué, por qué, y por qué, podríamos seguir preguntándonos, casi como si la gestión del campo, y la sostenibilidad del medio rural tuviesen que ser un misterio divino.

Pero la clave solo es una. Los problemas, las regulaciones y las leyes que afectan al campo y al mundo rural, las tienen que hacer o supervisar los profesionales que se dedican a ello, y las personas que viven en el ámbito rural, y no gente que en el mejor de los casos haya leído algún artículo periodístico en un dominical.

Entretanto el político urbano siga legislando sobre el campo y el ámbito rural, iremos de muy mal, a muy peor.