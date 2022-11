El fútbol, el opio del pueblo

De niño el fútbol era una pasión, una actividad sin complejidad filosófica a la que dedicarle todas las horas libres del día. Entonces no me devoraban por dentro los fantasmas de la adversidad, ni me preguntaba con malsana frecuencia por el sentido de la vida: tan solo corría tras el balón conducido por una pulsión que yo no me molestaba en analizar.

Hoy, sin embargo, creo haber comprendido el gran valor del deporte rey (cuando está bien digerido): nos conecta con la vida, nos insufla valor, ánimo, entusiasmo. Nos hace sentir rabia, frustración, alegría, felicidad, nerviosismo… Los aficionados al fútbol recuperamos al acalorado niño que fuimos, ese que nunca hemos perdido del todo, para celebrar un gol de los nuestros o el que encaja nuestro máximo rival; nos deleitamos con las jugadas sincronizadas de equipo, con ese regate fantasioso, esa parada in extremis que cambia el signo del partido, con esa chilena que silencia durante segundos a un estadio de más de 50.000 personas. Hay algo mágico en desear la victoria de tus once guerreros sobre el campo. Mágico e irracional, pues la inmensa mayoría de los aficionados no ganamos nada tangible con el triunfo de nuestro equipo, ni siquiera tenemos relación alguna con los jugadores, que desconocen nuestra existencia, y aun así los sentimos como hermanos o, al menos, compañeros de viaje. Escribo estas líneas a menos de tres semanas del comienzo del Mundial de Fútbol. Será casi un mes para soñar, para desesperarnos, enfadarnos o alegrarnos. Un mes en el que el fútbol ocupará inexorablemente muchas tertulias: en la radio, en el bar, en la oficina... Un mes para cebarse con el árbitro, con el entrenador, con el VAR. Un mes en el que estaremos anestesiados a ratos contra tantos pájaros de mal agüero que revolotean sobre nuestras cabezas. Sí, es cierto: el fútbol es el opio del pueblo. Un opio vivificante que nunca debería faltar. *Escritor