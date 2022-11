Es una paradoja cada vez más frecuente que aquellos a los que nos gusta comer seamos más o menos negados para la cocina.

Ser negados significa solo eso, que de los platos cotidianos no se nos pueda sacar y no nos sintamos motivados a experimentar porque sabemos ya que el resultado nunca se va a parecer a la receta. Tampoco hace falta saber pintar o escribir para disfrutar de un cuadro o un libro, ni tener conocimientos de dramaturgia para llorar o emocionarse delante de una obra de teatro.

"Para cocinar bien hay que tener no solo buena predisposición sino cualidades que pueden aprenderse

Para cocinar bien hay que tener no solo buena predisposición sino cualidades que pueden aprenderse, aunque como en todo, el vértigo y la pasión no están al alcance de cualquiera.

Por eso he disfrutado tanto leyendo ReXtaurantes, de Alberto Manzano y Fernando Valbuena, un reconocimiento a quienes saben de lo que hablan y además lo comparten con los clientes y lectores. Cómo no disfrutar con las palabras de Antonio Parra, de El Rinconcillo. La albóndiga está vigente, nos dice. Que se enteren los amantes de los batidos verdes supuestamente sanos. O con las de los dueños de Atrio, que afirman que ellos no tienen una empresa sino un estilo de vida. Y con las del dueño del restaurante El Cristo, o la sabiduría contundente de Juan Manuel Salgado: todo con pan está mucho mejor. O los que hablan de emociones y tradiciones, todos ellos enamorados de una profesión esclava, de corta recompensa y a veces demasiado dependiente del vaivén de las modas.

He leído ReXtaurantes con envidia, no solo por el trabajo bien hecho sino por el amor de los protagonistas por lo que hacen. Y porque somos lo que comemos, y porque nos alimentamos de recuerdos, de platos que ya no podremos volver a saborear y de otros que aún están por descubrir.

Comer bien adelgaza. No creo que la comida te cure, pero alimentarte bien hace que en conjunto seas una persona más sana, sobre todo a nivel mental.

Esto último lo dice Toño Pérez. También podríamos decirlo nosotros, pero suena mucho mejor cuando lo dice un experto.

*Escritora y profesora