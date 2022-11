Alvía una vez...

Disculpen la errata que aun siéndolo, es intencionada, porque lo del tren de Extremadura más que un tren es un circo, pero circo romano, donde pareciera que a los pasajeros en vez de a los vagones, les echen a los leones, aunque si nos fijamos en la última incidencia, el término «echar» ha resultado ser literal.

Dicen que la culpa esta vez han sido los cuadrantes de Renfe y que ya se han producido destituciones, aunque lo cierto es que las destituciones no creo que hayan sido por los cuadrantes en sí, sino más bien por el «cuadro» que está protagonizando el cúmulo de retrasos, errores, fallos, incidencias y dejadez con la que se está tratando al fin y al cabo a los extremeños y a Extremadura.

"El problema es justamente la falta de respeto y una simple cuestión de presupuestos

Con todos mis respetos, el problema es justamente ese, la falta de respeto, y no creo aunque lo padezcamos, que sea ni por Extremadura ni por los extremeños, es una simple cuestión de presupuesto, pero de presupuestos generales no autonómicos, y esos no se defienden exigiendo dimisiones o rasgándose las vestiduras en redes, se defienden cuando se negocian y el respeto cuando se exige, donde hay que exigirlo.

Escribía Maquiavelo, en su obra El Príncipe, si era mejor ser temido que amado o viceversa, a lo que contesta que correspondería ser lo uno y lo otro, pero como resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado, pues es más fácil hacer daño al que se ama que a quién se teme.

Pues qué quieren que les diga, por muy mal visto que esté el término maquiavélico, imagino, igual que ustedes, que si la Odisea vivida con el tren extremeño hubiera ocurrido por ejemplo en Cataluña, ahora mismo estaríamos viviendo una Ilíada, no ahora, desde tiempos de guerra de Troya, y desde luego, Troya ardería.

Qué tendrán ciertas autonomías que no tengamos en Extremadura que si quieren aeropuertos, tienen aeropuertos, aunque no los use nadie, o si quieren el último tren hipersónico como el de Japón, sólo con pedirlo, ya en los presupuestos se contemplen las vías, será seguramente eso, que nuestras vías no llevan a aprobar presupuestos generales, o no son tan necesarios como otros para dar el don de decidir dónde se invierte o se deja de invertir. Olvídense del famoso dicho de «el que no llora no mama», aquí es algo más parecido al chiste del dentista «no nos haremos daño, ¿verdad?».

Por desgracia así nos seguirá yendo mientras al quien no ponga títere con cabeza y desvincule la financiación autonómica y las inversiones con la gobernalidad o la aprobación de unos presupuestos, máxime antes de unas elecciones.

Extremadura debe coger el tren cuanto antes, pero por favor, que no sea nuestro Alvia, que ese siempre llega a Madrid con años de retraso.