¿A quién da poder la inflación?

Napier vio antes que muchos (en realidad, que nadie) lo que a toro pasado parecía evidente: en el verano de 2020 advirtió que las medidas anti-pandemia eran el germen de un alto y prolongado nivel de inflación. No era sencillo llegar a esa conclusión. Sí, se estaba de nuevo «inundando» de dinero la economía por los bancos centrales, pero en un entorno en el que la demanda era prácticamente inexistente a nivel mundial. No había viajes, no había casi ocio, la producción se paralizaba, las materias primas caían. Los confinamientos se extendieron en el tiempo y fueron globalmente práctica común. Había colchón para asumir la (progresiva) vuelta a la normalidad sin que nos golpease una estructural subida de los precios. Sólo que no era así y Russell Napier fue el primero en insinuarlo.

Asegura ahora que la inflación, y sus consecuencias, suponen un auténtico cambio de paradigma para la economía occidental. Aunque se controle el nivel actual (mantenerse en una tendencia de crecimiento del 10% anual es un auténtico cataclismo), y se dan las condiciones para que así sea, debemos acostumbrarnos a un nivel del 4-6%. Lejos de los niveles que hemos manejado los últimos veinte años, donde cualquier incremento parecía diluido. De hecho, el Banco Central Europeo «sufría» para que la inflación se situara en la velocidad de crucero del 2%. Para resolver el problema de la inflación, un verdadero «impuesto en la sombra» para el contribuyente particular y las pequeñas empresas, se esté creando un conflicto entre bancos centrales y gobiernos. El caso de los bancos centrales es bastante obvio, especialmente en el caso de un BCE cuyo mandato es el control de la inflación por encima de cualquier consideración política. Los bancos centrales deben crear las condiciones económicas para embridar la inflación, con la política monetaria como instrumento: subidas de tipos, cierre de la barra libre de crédito o de compra de deuda soberana. Sobre el papel, cristalino. Pero pensar que no existe influencia política en sus decisiones es, cuando menos, algo ingenuo. Los gobiernos han visto con asombro el crecimiento de la inflación. En Europa, ha sido un golpe uniforme para gobiernos de diferente índole. Incluso aquellos que han dopado la economía en busca de controlar el incremento de la inflación (Francia, España) siguen viendo subidas, ciertamente más moderadas. Es un objetivo claro el control de la coyuntura inflacionaria, especialmente por el desgaste electoral que supone estas alzas que presionan con fuerza las economías domésticas. Por otro lado, en cambio, hay un descargo de responsabilidad: la política monetaria depende de los bancos centrales. Las medidas adoptadas por la pandemia han dado una herramienta extra a los gobierno Pero es que, además, la inflación concede poder a los gobiernos. Me explico: la pandemia obligó a los gobiernos a acrecentar su nivel de gasto y, como consecuencia, el déficit. Europa se encuentra de nuevo atrapada en un problema de deuda, con dos salvedades: primero, el sector privado está mucho más saneado; segundo, la inflación. Para reducir deuda y la dependencia de los financiadores funciona el combo crecimiento-inflación. No hay garantía de que ambos factores siguen estables, con una recesión amenazante a las puertas. Hasta ahora, la inflación ha permitido un aumento de la recaudación fiscal que otorga más margen (discrecional, pero eso es otro tema) a los gobiernos. Una forma de disimular el crecimiento del gasto público. Las medidas adoptadas por la pandemia han dado una herramienta extra a los gobiernos. Pueden aumentar el gasto apoyados en el crecimiento de ingresos fiscales. Pero además porque han descubierto que pueden servir de garantía para que los financiadores privados (en Europa, de momento, básicamente las entidades financieras). No necesitan prestar directamente, ni tampoco aumentar el déficit. Es suficiente servir de respaldo para apoyar aquellas políticas a las que quieran destinar recursos. Una nueva forma de poder. Que, en todo caso, no es infinito. Todo esto conducirá a un nuevo paradigma en las que en las políticas e infraestructuras públicas se harán con una perspectiva público-privada. No serán solos los formatos que ya conocemos. Y, seguro, será fuente de futuras tensiones políticas. *Abogado, experto en finanzas