El olor que mejor define estos días es el olor a castañas asadas, creo que casi todas y todos podemos referirnos a él añadiéndole muchos recuerdos, sensaciones y hasta incluso podría decir ilusiones por el tiempo al que abre las puertas, al invierno; pero si hay un sabor de estos días diría es el de las granadas. Este fruto se ha vinculado a los dioses en Grecia a la vitalidad, a la abundancia, a la regeneración, en cambio, siempre me fascina que los babilonios se referían a ellas como un alimento que les convertían en invencibles, masticar sus granos antes de sus batallas les hacía imbatibles, decían. Me gusta, además, mirarlas, la imagen de algo desde fuera algo perfecto, compacto, al abrirlo, está compuesto por muchísimas y pequeñas semillas hermosas y deliciosas. La fortaleza de un conjunto, la belleza de la unidad, y el maravillosopotencial de su valor de los nutrientes, hacen de ellas, de las granadas, un fruto extraordinario. Estos días, y especialmente ayer, al leer ciertas noticias, era imposible que no estableciese comparativas con nuestra hermosa y rica región, estos días en los que los kilómetros eran solo una excusa para recorrerla y saborearla; el turismo es un potencial y un motor económico, pero, además, su riqueza enraíza en un sector agroalimentario moderno e innovador, o unas materias primas, su energía, su sol, su agua, su talento… crea oportunidades. Ayerabría en Lobón el primer taller europeo que transforma vehículos a hidrógeno, por ejemplo. Todo ello por el día a día de los extremeños y extremeñas, su esfuerzo, que hace posible que ayer, también, conociésemos que este octubre fuese el mejor de la historia en datos del paro.

El paro se ha reducido durante octubre en 2.670 personas, según los datos del Servicio Público de Empleo de Extremadura. En la región hay hoy 9.470 parados menos que hace un año. Desde que comenzó la legislatura son 16.000 los extremeños y extremeñas que salieron de las listas del paro, mas de 38.700 personas desde el año 2015. Los datos revelaban que 3 de cada 10 bajas en el registro son menores de 30 años; el descenso en el paro femenino es más significativo que el masculino; y la bajada del desempleo se produce en todos los sectores productivos. Extremeñas, extremeños, desde sus casas, desde sus negocios, sus trabajos, su energía y su tierra, hacen que el empleo sea la prioridad y una realidad, debe ser su aspiración y su fuerza para que Extremadura sea lo que es, una tierra rica, extraordinaria y con potencial, y por tanto, de futuro. * Filóloga y diputada regional del PSOE