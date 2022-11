Dimita, señora ministra

Ya no parece posible encontrar un nuevo adjetivo para calificar lo del tren en Extremadura. Todos hemos criticado y hasta maldecido el servicio ferroviario en nuestra región porque nos hemos sentido engañados cuando el Gobierno de Sánchez nos dejó sin AVE hasta Madrid y a cambio nos mandó un Alvia de segunda mano que, día tras día, sufre incidencias, averías e incluso no llega a salir de la estación, como ocurrió el pasado día 1 de este mes.

"Todo lo que rodea al tren en Extremadura es tal chapuza que ni los sustitutos están cualificados

El penúltimo episodio –porque habrá más-, que nos muestra a personas sentadas en el suelo del tren entre maletas, supera todo aguante; no es solo el desprecio sufrido, sino también el riesgo que supone viajar así ante cualquier imprevisto. Parece que por un error de coordinación, el maquinista no se presentó en su puesto y su sustituto –inexplicablemente- no estaba capacitado para conducir un Alvia, por lo que los pasajeros se reubicaron en un regional en el que no había suficientes plazas.

Todo lo que rodea al tren en Extremadura es tal chapuza que ni los sustitutos de los maquinistas están cualificados. Es otra más en esta odisea. Porque a los extremeños nos ha pasado de todo cuando hemos decidido subirnos al tren; hemos pasado de andar por un rastrojo arrastrando la maleta porque el tren salió ardiendo, a no tener asientos e ir sentados en los pasillos. Retrasos continuos, fallos en el aire acondicionado, incidencias que obligan a desalojar a los viajeros; en definitiva, que la noticia es cuando el tren llega sin percances y a tiempo.

No solo hay incidencias en el Alvia, sino que en el resto de trenes que prestan servicios en la región ocurre lo mismo. Pero, para la ministra de Transporte, ya no existen tales problemas. Se tomaron medidas y hay puntualidad al 90%; las incidencias «son residuales», dice. Después de esto, viene con todo el descaro a Extremadura, al mal llamado Pacto por el Ferrocarril, a repetir las mismas promesas de siempre.

Mientras tanto, el presidente de Renfe cesa a los encargados de Media Distancia y de Alvia de la línea Madrid-Extremadura. A este paso, se va a quedar sin mandos intermedios, porque ya lleva tres en solo cuatro meses y seguimos en las mismas. Vara, ante esta «desvergüenza», dice que con estos ceses ya están fuera los responsables, porque «ha entendido la empresa que ese es el nivel de responsabilidad que tiene que hacer». Para él, el episodio está cerrado.

Es insoportable esta situación y deberían dimitir los responsables, pero los de verdad; aquellos que deciden que en Extremadura se invierta menos, porque el dinero tiene que ir hacia otras comunidades autónomas con más interés para Sánchez, quien descarta que llegue el AVE a nuestra región y ordena que se manden trenes de segunda; debería dimitir quien viene a decirnos que las incidencias son «residuales» y no es capaz de revertir esta insoportable e injusta situación. Debería dimitir la ministra de Transporte.