Malos perdedores

La ajustada victoria de Luis Inázio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas ha hecho respirar con alivio a la mayor parte del mundo. Más allá de las simpatías progresistas o conservadoras, la vuelta de Lula para muchos representa la esperanza que ya representaba el auge de Brasil en su primera etapa de dos legislaturas, entre 2003 y 2010. El líder del Partido de los Trabajadores logró dinamizar la economía brasileña, llevar a su país al liderazgo político que le corresponde por extensión y población y, a la vez, sacar de la pobreza a millones de brasileños, demostrando así que no solo es mezquina, sino además contraproducente la habitual rapiña de las élites latinoamericanas, que se dedican al espolio de los recursos nacionales con tal de vivir en el lujo o, como me dijo un chileno, “nos gusta presentar paraísos que son un decorado, y detrás escondemos la miseria”. La Playa de Copacabana de postaly,detrás del decorado, la favela.

La alegría de muchos, y el alivio de más aún, no debe ocultar el hecho de que la victoria de Lula ha sido por la mínima y, de hecho, yo temía una victoria de Bolsonaro, sobre todo ante las noticias de los obstáculos que, en las zonas rurales, se estaban poniendo para que no votaran los campesinos partidarios de Lula. Al final, la espectacular participación de casi el 80 % es un dato inquietante, pues significa que la sociedad está muy polarizada, y a los derrotados les está costando asumir su derrota. Siguiendo el ejemplo de Donald Trump y sus partidarios, Bolsonaro ya había anunciado que si salía derrotado es que habría fraude, como si, en ese caso, no hubiera sido más probable que fuera a su favor. Y aunque Lula forjó un amplio frente de alianzas para defender la democracia frente a la deriva autoritaria de Bolsonaro, los partidarios de este viven en una realidad paralela donde los que no están con su caudillo son unos “comunistas”, como los llamaba esta semana Donato, lo cual me apenó, pues siempre me había caído bien ese jugador que marcó el gol que dio la Liga al Deportivo de la Coruña. También es verdad que ese jugador tenía una vertiente religiosa un poco fanática y no olvidaré que hasta nuestra casa familiar en Villanueva llegó un propagandista que regalaba su libro, Fuerza para vivir, que acabó donde debía, en el cubo de la basura. Las sectas evangélicas han sido uno de los mayores apoyos de Bolsonaro, como también lo han sido los multimillonarios. Neymar también lo apoyó con entusiasmo, aunque en su caso no me extraña, pues siempre me pareció un niñato caprichoso y sobrevalorado, y como jugador un egocéntrico. Quizás su ideología ultraderechista sea un motivo más de fricción con su compañero en el PSG, Mbappé, que apoya a los socialistas franceses.

Al final, como tantas veces, la derecha tiene peor perder que la izquierda, y no duda en socavar la convivencia con tal de debilitar al adversario. En estos casos recuerdo el maravilloso cuadro de Velázquez, La rendición de Breda, y me digo que qué bien estaría que los políticos se tomaran con esa caballerosidad la derrota: uno lo intenta y, si pierde, lo acepta y se prepara para la siguiente ocasión. Pero no suele ser así con la derecha, y aquí tuvimos que sufrir las teorías delirantes sobre los atentados de Atocha, sostenidas por el principal diario conservador, para deslegitimar la victoria de Rodríguez Zapatero, o que se llamara “okupa” a Pedro Sánchez por haber llegado al gobierno con una moción de censura, algo perfectamente democrático.

Ese mal perder, hace no tantos años llevaría a algunos militarotes a dar un golpe de estado, siguiendo la frase de José Antonio Primo de Rivera, que dijo que el mejor destino de las urnas era el de ser rotas. Sobre todo, cuando no les dan la victoria.

*Abogado