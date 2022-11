Manos como anémonas

Las manos constituyen uno de esos artefactos espléndidos del ser humano. ¡Las manos! Acaso la parte más noble del cuerpo. La mano, sí ¡esa maravilla! Compendio de las más exactas y complicadas herramientas, equilibrio perfecto de fuerza, delicadeza y eficacia, firme y flexible, transmisora fiel de los mandatos del espíritu, que diría María de la O Lejárrega, activista política y escritora. Una mujer sola por los caminos de la España triste por donde ella bebía los vientos de la desesperanza, el atraso y el encono.

Iba ya el país a trompicones, maltrecho, se alzaba en el horizonte una España malherida con el corazón atravesado por el odio que chorreaba como la miel por un panal desbordante y … María despuntaba desde la tercera o cuarta fila política. Iba también ella muy dolida por las luchas internas que vivía su partido, «dramáticas luchas del socialismo» sentenció.

Las manos de María dejaron por escrito verbos como lluvia de abril sobre las flores; llegó más lejos que muchas de las avezadas y radicales feministas que hoy día se tienen por tal y enarbolan todo tipo de banderas libertarias. ¡Bah, menuda mediocridad comparada con el mullido corazón de María! Ella esperaba, esperaba y esperaba con su optimismo esencial más allá de toda esperanza. Exiliada en Francia, María en cambio no encontró lugar en la bibliografía de hombres exiliados por la época… Otra vez que el silencio las mata callando.

Su afiliación al partido socialista no vino de ningún arrebatado fervor, tal y como ella misma afirma: «soy socialista por puro realismo». Sus primeros atisbos de que la organización social no era lo que debía ser le brotaron viendo ejercer a su padre la profesión de médico rural; es ahí donde le nace el enojo, al ver las enormes desigualdades, el cocido con azafrán, pero sin carne que veía comer a los albañiles sentados en el suelo al pie de la obra.

Mucha María era aquella para tan poca y triste España. No sólo le hizo mella en el corazón aquél triste conjunto de garbanzos, también la flaca memoria del pan y las innumerables manos de campesinos que estrechaba. ¡Ay Yolanda, Irene y tantas! ¿qué sabréis vosotras de los trabajadores de manos sufridas, empedernidas?

Si algo hizo crujir la conciencia de María de la O Lejárrega fueron las manos, pero no cualquier mano. Confiesa que jamás pudo sobreponerse a la impresión dolorosa que le causó estrechar la mano del obrero del campo y al respecto escribió algo que considero el cielo de todo buen discurso político: «La mano del campesino, dijo, no está endurecida por el trabajo honrado, está deshecha; está anormalmente blanda y fría con los músculos fuera de sitio, desviados, la forma destrozada (…) Cada vez que estrecho una de esas manos, maldigo el pan que ellas extraen de la tierra». ¡Qué belleza! Toda una protesta contra el deterioro de la carne humana. Ya no hay mujeres políticas así por los caminos de España.

El vacío de nuestra clase política actual es ancho y pintoresco por no decir calamitoso; mano a mano unos contra otros dando manotazos al aire de nuestras expectativas. ¡Manazas, que sois unos manazas! Escribís y pensáis la vida llena de furor, de ruido… Preferibles son unas flores silentes o mudas que vuestras palabras sin sal.

Las manos son instrumental necesario para el jardinero y el compositor, para el cirujano, el pintor y el escritor. Todos ellos hacen la vida tranquila y dulce, todos abren camino lentamente tal y como hacen las manos del labrador al trazar el surco. Son hombres que lo comprenden y abrazan todo.

Sucede por otro lado que las manos, las mismas manos que abren y cierran un libro, las ninfas del cuerpo, las manos que rescatan del fuego a un corazón ardiente, las manos que amasan, que entienden de sedas y arrecifes, son también manos que matan y asesinan, que acreditan de un zarpazo la desesperanza.

* Periodista