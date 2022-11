El cuadrante de maquinistas

Este verano, en Asturias, subo a un ascensor en Luarca y tarda unos segundos en arrancar. Un señor que me acompaña me mira y me dice con ironía: «Es lento, como el tren en Extremadura». No sabe ni por asomo que soy extremeño, ni mucho menos que soy periodista, pero lo dice como algo normal y constato que es verdad, que en el imaginario del resto de España ya ha fraguado la idea de que el tren en Extremadura deja bastante que desear, que los múltiples incidentes ocurridos han provocado que la gente piense que vivimos en el lejano oeste y que en esta parte del país o se viene en coche o hay que echarse a temblar, porque lo normal, lo habitual, lo que ocurre una y otra vez, es que pase algo con el susodicho tren.

Por eso no entiendo la situación vivida esta semana con en el trayecto Madrid-Badajoz. Ahora que el ferrocarril va muchísimo mejor, que los incidentes han bajado sobre manera y que los Alvia son trenes más que aceptables; ahora que se han inventado esto de los bonos de viaje de media distancia, que la gente coge los trenes como nunca porque son gratis, no se pueden consentir fallos como el vivido el martes pasado, Día de todos los Santos, cuando un error en el cuadrante hizo que no se presentara el maquinista y el que estaba de reserva, atención, no tenía carné o habilitación para conducir un Alvia y la solución fue poner otro tren de media distancia peor donde no cabían los pasajeros. Rocambolesco, dirán ustedes, Más bien escandaloso, porque, además, no estamos hablando de la estación de una capital de provincia como Cáceres o Badajoz donde los maquinistas de reserva se supone que son escasos. Estamos hablando de Atocha, de Madrid, donde Renfe debe andar más que sobrada de gente. Resultado: 53 minutos de retraso, cambio de tren con maletas o equipaje en mano, gente de pie en los pasillos y mucha bronca, mucho ruido en redes sociales y medios de comunicación y más fama negativa. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pidió esa misma noche y al día siguiente ceses por lo ocurrido y, de forma inmediata, le dieron dos: la del responsable de Servicio Público (Media Distancia) a Extremadura y la del jefe de Servicios Comerciales de Alvia e Intercity. Sin embargo, la decisión de Renfe no convenció al gobierno regional, cuyo consejero portavoz, Juan Antonio González, pidió más contundencia y dijo que «lo que no puede ser es que cada dos por tres haya ceses de mandos intermedios. La cúpula de Renfe tiene que tener la responsabilidad de los problemas organizativos que existen». El tren se ha convertido en una lucha reivindicativa regional que va mucho más allá del propio servicio Ojo, porque visto lo visto, como haya otra incidencia, la pelota llegará más arriba y entrará rodando en el despacho del presidente de Renfe o de la propia ministra de Transportes y ahí estaremos hablando de cuestiones mayores. El tren y sus incidentes se han convertido en una lucha reivindicativa regional que va mucho más allá del propio servicio ferroviario. Refleja la unión de los extremeños a la hora de reivindicar los mismos derechos y servicios de calidad que el resto de España. Y Renfe lleva las de perder porque ya no se le pasa ni una y menos si la culpa no es de la vía ni del tren, sino de un cuadrante de maquinistas mal hecho. Es una pena que si el tren ha empezado a funcionar bien y su utilización ha pasado de testimonial a masiva (dense una vuelta por cualquier estación y verán trenes llenos hasta arriba), se cometan fallos de esta naturaleza porque denotan que a Extremadura se le considera de segunda división y no se le presta la misma atención que otras regiones y, llegados a este punto de hartura, sinceramente los extremeños no lo vamos a consentir.