Escribo estas líneas aún conmocionada. Han pasado ya varios días desde que Imane fuera asesinada por su pareja en Valencia de Alcántara y sigo sin poder creer que no se haya podido evitar su muerte. Hace años que en Extremadura no vivíamos un asesinato machista y desde el martes, que acudí a la concentración de repulsa para acompañar a los vecinos y vecinas de Valencia de Alcántara, tengo el corazón encogido.

Me pongo en la piel de Imane, una mujer marroquí que vino durante el confinamiento embarazada de un niño y dejando en su tierra a su hija mayor. Un pequeño que está siendo cuidado con mucho amor por las profesionales del centro de menores de Cáceres, pero que echa de menos a su madre.

Me pongo en su piel y pienso en el infierno que tuvo que vivir para, aun no conociendo nuestro idioma y no compartiendo nuestra cultura, tener la suficiente valentía para pedir ayuda. Una mujer en sus circunstancias no decide escapar si no es por una razón de peso.

Pienso en Imane, pienso en su hijo y el vacío que debe de sentir al no notar el calor de su madre. Pienso en ellos, y no puedo evitar hacerme preguntas.

¿Cómo es posible que la Fiscalía levantara la orden de protección que tenía Imane por no apreciar las agresiones y amenazas que había denunciado? Está claro que hemos fallado. Todos, bueno casi todos. Ha fallado el fiscal, los jueces y las administraciones públicas que siguen abordando la violencia machista desde una óptica patriarcal.

No han fallado, desde luego, las técnicos y profesionales que acompañaron a Imane. Para ellas y ellos solo tengo palabras de agradecimiento. Sé en qué condiciones realizan su trabajo, con muy pocos recursos y con mucha precariedad. Estoy convencida de que en ellos Imane encontró consuelo, comprensión y apoyo. Si yo estoy devastada, no quiero ni pensar en cómo se encuentran ellas y ellos.

La violencia machista es un grave problema que tenemos como sociedad. Negar la evidencia, negar su existencia como está haciendo la extrema derecha, supone negar que hay una violencia estructural machista que se da sobre las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. La forma de combatir esto, la forma de salvar vidas, es visibilizarla y condenarla.

Y lamentablemente estos días he echado en falta muchas más condenas por el asesinato de Imane. La sociedad extremeña en su conjunto debería haber puesto el grito en el cielo al conocer su muerte. Pero parece que la vida de una mujer joven extranjera, y el incierto futuro de sus hijos, no es suficiente para remover corazones y conciencias.

Además de la condena, la violencia machista se combate con medios. Es cierto que en los últimos años, fruto del compromiso del Ministerio de Igualdad con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, contamos con más recursos para afrontar este problema. Sin embargo, son insuficientes. Y seguirán siéndolo mientras siga existiendo una sola víctima de la violencia machista.

Necesitamos más medios, como decía, pero también más compromiso. Compromiso por parte de todos y todas. De la ciudadanía y, por supuesto, de las administraciones públicas.

Es mucho el trabajo que nos ha dejado Imane: conseguir que la Justicia deje de interpretar las leyes bajo una óptica patriarcal; avanzar en educación y sensibilización hacia la violencia machista; ampliar medios y profesionales, mejorando, por supuesto, sus condiciones laborales; lograr un mayor compromiso de la sociedad ante este gran problema social; etc. Yo me comprometo a luchar y pelear por todo ello.

Imane, que tu nombre no se olvide y tu muerte no sea en vano.

Portavoz de Unidas por Extremadura