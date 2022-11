Conmigo, como los martes

De las relaciones PSOE y Podemos, o Podemos y PSOE, ya debe de estar dicho todo. Y, si no, son conocidas, como implica este titular de El Periódico de España, periódico hermano de este: «La enésima crisis entre PSOE y Unidas Podemos agota». La enésima. Y aunque no es entre PSOE y Unidas Podemos, sino entre PSOE y Podemos, puesto que Izquierda Unida, es decir, Unidas, no da ruido (salvo cuando habla el ministro Alberto Garzón y dice las cosas que dice), se trata de la enésima. Y agota.

La novedad, a partir de ahora, van a ser las relaciones Podemos e IU, como anticipan estos otros titulares: «Pablo Iglesias estalla contra Yolanda Díaz y exige ‘respeto’ a Podemos» (El País), «Podemos se desata contra Yolanda Díaz» (El Mundo). Tal sería el resumen («estalla», «se desata») de la intervención de Pablo Iglesias este domingo en la clausura de la Universidad de Otoño, foro anual de Podemos dedicado a la reflexión y el refuerzo ideológico y, novedad de este año, también a atacar. Iglesias recordaba que «apostó por una candidata ajena» (o sea, Yolanda Díaz) para liderar la candidatura formada por Sumar y Podemos que concurrirá a las elecciones generales. Una muestra de generosidad que Iglesias enlazó con otra, a saber, «cuando llevó al Gobierno a una formación política (IU) que ni siquiera había compartido la estrategia negociadora para entrar en el Ejecutivo». A cambio, Iglesias exige que se respete a Podemos, en el sentido de que no todo va a ser Sumar. Aparte aquella generosidad, el respeto se basa también en la defensa de los partidos (Díaz los considera secundarios) y en la principalidad de Podemos. Sobre los partidos, Iglesias pregunta: «¿Hay discurso más reaccionario que el que dice que los partidos son el problema?». Sobre la principalidad de Podemos, también pregunta: «¿Quién piensa que le puede ir bien en las generales a la izquierda si le va mal a Podemos en las municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido». Y así se podría seguir con este domingo en que Iglesias «estalló» y «se desató» contra Díaz no solo con reproches y críticas sino hasta con alguna amenaza: «¡Ay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle el respeto a Podemos!». Pero interesa más traducir lo de la necesidad de partidos y la principalidad de Podemos. Significa que Sumar debe ser un partido que pacte con Podemos y que pactar significa repartir poder proporcionalmente, en función de la principalidad de cada partido. No le basta a Podemos con el PSOE, con el cual forma Gobierno junto a IU. Idénticas relaciones va a propiciar ahora también con la propia IU, con la que forma la coalición electoral que se asoció al PSOE para formar Gobierno. Su actitud exigiría que fuera proclamando: «Conmigo, ni te cases ni te embarques». Ya es tarde para el PSOE. Pero a Yolanda Díaz, desde que dijo «hacemos cosas chulísimas» (¿fue en referencia al Gobierno o a su proyecto Sumar?), el Manifiesto comunista y Podemos le estorban. *Funcionario