El tren extremeño o la persistencia en el error

El pasado 26 de julio escribí un artículo, aquí mismo, titulado «El rapidito», que terminaba asegurando que la vergüenza de las conexiones ferroviarias con Extremadura tendrá consecuencias políticas. Me faltó añadir que ese coste está ya asegurado, pase lo que pase y se haga lo que se haga.

Sin entender esto, los representantes extremeños han entrado en una dinámica irresponsable y patética: hacer que toda la culpa descanse en Renfe y difundir propaganda casi diaria a través de las redes sociales sobre lo bien que funciona el tren.

Cualquier aprendiz de comunicación política les recomendaría justo lo contrario: estar lo más calladitos posible y asumir responsabilidades en carne propia. Pero ya sabemos que el nivel no da para tanto, y que, tal como se entiende hoy la política, cada uno libra la batalla por su cuenta, tratando de salvar su posición personal, sin horizonte común, ni siquiera a nivel regional o de partido.

Cuando el pasado 20 de julio se presionó desde la política extremeña para que se cesara al gerente de servicios comerciales de la línea Madrid-Extremadura, no era difícil saber que aquella era una táctica con las patas muy cortas. ¿Acaso se iba a cesar a alguien de Renfe cada vez que hubiera incidencias? No habría trabajadores suficientes ni para un semestre. ¿Qué pasaría cuando en otras regiones hubiera problemas similares y Renfe no cesara a nadie?

Como la lógica indicaba, eso ya ha ocurrido. El pasado 2 de noviembre fueron cesados dos técnicos de Renfe, el sustituto del que fue cesado en julio y el encargado del servicio de Media Distancia. No tardando mucho, las redes sociales se llenaron de testimonios de usuarios catalanes que protestaban porque sus incidencias no eran atendidas ni tenían consecuencias; de hecho, elnacional.cat, diario nacionalista de referencia, publicó un artículo dos días después, denunciando el trato de favor a Extremadura y, de paso, criticando a Inés Arrimadas quien, un día antes, había afirmado que lo que ocurre con el tren extremeño es consecuencia del privilegio histórico de las inversiones exigidas por los nacionalistas periféricos.

Lo que demuestra esto es que cuando un problema no se ataja desde la raíz, va creando otros alrededor suyo, pudriéndose y convirtiéndose en un agujero negro de credibilidad política.

Como en todos los asuntos de gestión pública, lo que ocurre con la conexión ferroviaria extremeña tiene tres ámbitos: el económico, el técnico y el político. En lo económico, baste consultar el informe de «evaluación del gasto público 2019» de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), para comprobar que, como todo el mundo intuye sin leerlo, Cataluña es la CC.AA. más beneficiada, con ocho veces —¡ocho veces!— más inversión que en Extremadura. Por provincias, las extremeñas están en los puestos 37º y 40º.

Mientras, en lo político, durante cuarenta años, desde Extremadura se vendía la llegada inminente de un AVE que aún no existe. Lo que ha llegado no solo no es un AVE sino que se ha inaugurado (en dos ocasiones) como si lo fuera, y lleno de incidencias, entre otras cosas, por las prisas de estrenarlo antes de las elecciones autonómicas.

Nada de esto tiene ya remedio: ni las mentiras ni la histórica ausencia de inversiones (incluyendo los agravios comparativos con el resto de España y, en especial, con las CC.AA. nacionalistas que han tenido la llave de los gobiernos). Y esto parece que no lo ha entendido la clase política extremeña.

La única forma de amortiguar el coste político sería que los responsables pidieran perdón y hubiera dimisiones. Pero nunca ocurrirá.

Siendo así, lo peor que pueden hacer es obligar a que haya despidos en Renfe y, encima, darle publicidad a esos ceses, porque, a cada uno de ellos, la ciudadanía recuerda que quien debería dimitir es quien publicita los ceses de otros y, en vez de eso, se hace, cada día que pasa, más cómplice del engaño y de un problema que está muy, pero que muy lejos de solucionarse. Del mismo modo, los pactos del PSOE en Madrid con los independentistas catalanes para permanecer en el poder, recuerdan, todos los días, dónde está la raíz del problema. Y así va a ser hasta las elecciones autonómicas y generales de 2023.

