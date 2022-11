En octubre de 2014 la guardia urbana de Barcelona le puso una multa al hermano de Gerard Piqué por tener mal aparcado el coche, y el futbolista, muy encendido, atacó verbalmente a los guardias, tal como se ve en un vídeo casero. La policía registró que Piqué le había preguntado a uno de los agentes: «¿Tú no sabes quién soy yo?».

"Se va un prepotente niño mimado que lleva más de un década aparcando el coche donde le da la gana

Claro que lo sabía: era ese tipo de persona que te pregunta «¿Tú no sabes quién soy yo?» cuando comete una infracción, dando a entender que tiene patente de corso.

¿Pero por qué en ese vídeo solo se escucha a Piqué regañando a los policías, y no a la inversa? ¿Por qué los policías callan mansos mientras un ciudadano se arroga el derecho a decidir que un coche no merece una multa, aun estando mal aparcado, por ser él quien es?

¿Sería que Piqué tuvo una mala noche? Podríamos pensar eso, pero no: Piqué era esto, un tipo que ha hecho toda su carrera decidiendo por los demás (o al menos intentándolo), y cuando la cosa no salía como él esperaba, ahí lo teníamos verbalizando, de un modo u otro, el «¿Tú no sabes quién soy yo?».

Piqué ha sido uno de los mejores centrales del fútbol europeo, pero también un factor desestabilizador en este deporte. Ha defendido a los rebeldes del procés mientras vestía la camiseta de la selección española, ha agitado como un hooligan a la afición del Barça contra el Real Madrid, se ha reído de la manita al equipo blanco, ha tomado decisiones sobre los fichajes del Barça, y ha trapicheado, siendo aún jugador en activo, con el mafioso Luis Rubiales para ganarse un pelotazo de 24 millones de euros a cuenta de la Supercopa en Arabia Saudí.

El pasado martes se despidió de su afición en el Camp Nou, que le trató como lo que es: una leyenda, un futbolista de élite al que no debemos escatimar elogios en lo deportivo. Pero se va también un prepotente niño mimado que lleva más de una década aparcando el coche donde le da la gana.