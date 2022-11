La airada indignación

La escena, con sus variantes, se repite tanto que ya se ha convertido en un trágico cliché. Trenes detenidos, retrasos de horas, incidencias varias. Autobuses y taxis llamados a recoger a los sufridos viajeros, cuando no toca bajar del convoy maletas en mano, al campo manchego o extremeño. Aires que no funcionan, máquinas de bebidas inutilizadas en pleno verano. El último escenario vivido ha sido dantesco (aunque creo que este manoseado adjetivo se queda más que corto aquí): pasajeros apilados en pasillos, tirados en el suelo, sin lugar para dejar las maletas. Condiciones insalubres en el siglo XXI, en España.

La cuestión del tren es capital. No es sólo una conexión o una infraestructura, implica una auténtica vertebración social y económica. Aunque asumamos con naturalidad lo contrario, no todo el mundo cuenta con un coche para desplazarse. Es necesario contar con comunicaciones, no digo de primer nivel, sino simplemente viables. Su ausencia es un riesgo por lo que implica de aislamiento en una región que aúna las dos provincias más extensas del país. En una sociedad que cada día reclama más la movilidad personal, en la que el teletrabajo se cimenta como una opción cuasi personal, nuestra situación actual impide un verdadero desarrollo para la comunidad.

Hay, además, un agravio comparativo al analizar potenciales alternativas (autobús, por ejemplo) ya que la conexión ferroviaria cuenta con ingentes recursos públicos. El impacto económico de esta desconexión da para que este fuera un debate principal y continuado en Mérida, no un tema subordinado a la actualidad: cuando se para un tren, entonces resurge el incómodo tema. La mala suerte para los que gobiernan (y tienen el cuajo de estrenar «altas capacidades») es que se produce de forma tan escandalosamente habitual que hay escaso respiro.

Y es entonces cuando rugen las redes, en una suerte de pantomima ensayada. Los cargos extremeños con competencia sobre el asunto acuden raudos a sus redes sociales para, con furia tuitera, empezar a airear su indignación. Como pliego de descargo. Señalan culpables y piden responsabilidades. Cada vez más arriba, colmadas las ansias de que los cargos intermedios funcionen como indeseadas cabezas de turco. Es curioso, claro, que las responsabilidades se apunten siempre fuera de las fronteras extremeñas.

Queremos soluciones estables, no parches. Y menos, mediáticos. A nadie le interesa el uso político de ningún lado

Estas reacciones son muy llamativas cuando las realizan cuadros del partido socialista. Que estoy convencido que muchos realmente están indignados e intentan trabajar en ello, pero sus aspavientos se contradicen con la actitud de su propio gobierno. Menos explicación tiene el presidente Vara, que ha vivido todas las posibles «combinaciones» de poder entre Moncloa y el gobierno autonómico. La hemeroteca no deja en buen lugar a aquellos cuya beligerancia sube enteros cuando su partido no está en algunos de los dos sillones mencionados. Por no hablar de las apelaciones de culpabilidad al «interregno» popular de Monago. Que ni siquiera es la anterior legislatura, así que siete años dan para resolver herencias.

Aún así, el ciclo de indignación sigue repitiéndose, con el ritmo perezoso de una función mil veces interpretada. Ellos se enfurecen siempre un poco más que en la ocasión anterior, y quieren que veamos y compartamos su enfado. Más allá de su propia «firmeza», con estériles resultados.

Es un menosprecio a la inteligencia de los extremeños. Como si nos calmara nuestro desasosiego las hogueras públicas en forma de despidos o comisiones. Como si fuésemos una afición que se vuelve contra su entrenador o el palco.

No, queremos soluciones estables, no parches. Y menos, mediáticos. A nadie le interesa el uso político de ningún lado: eso sí que nos indigna.

Cuanto menos hay dos trabajos que ya podrían estar en marcha: volver a convocar el Pacto por el ferrocarril de forma honesta, aunando a las formaciones políticas e iniciativas privadas, que trabaje de forma coordinada en Madrid en acciones no partidista. Y diseñar un plan de inversiones, públicas y privadas, con una estrategia a corto (que solucione la desatención que sufre la red) y a medio plazo, para que la estructura del tren para Extremadura no sea sólo una cuestión de puntualidad, sino una infraestructura clave en la economía de la región.

*Abogado, experto en finanzas