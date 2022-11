A veces veo puentes…

Y por escrito encima, que es lo más preocupante, porque si al fin y al cabo los muertos nunca hubieran vivido, pues a uno como que no le da miedo eso de los días fantasmas, pero si el muerto está vivito y coleando, y de repente te lo encuentras a lo Bruce Willis, pues hombre, más que miedo te dan ganas de mandar a alguien al quinto que no al sexto digamos sentido.

Y es que este curso, y ahora entenderán lo de los días fantasmas, va a ser recordado más por su calendario escolar que por la propia LOMLOE. Se acordarán de aquello de querer empezar el curso escolar casi con el flotador puesto y del lío que se montó anunciando, modificando, anulando y rectificando, pues no sabían los neófitos de esto de la comunidad educativa, que para empezar un curso escolar con las mínimas garantías hace falta algo más que «recoger al alumnado».

Con dicha premisa se calcula el nuevo calendario, respetando que todos los centros y en cualquier circunstancia se ajusten a lo marcado por la ley. La segunda incidencia ha ocurrido con el 20 de marzo que estando contemplado en ese nuevo calendario como no lectivo, ahora alguno ha caído que en el calendario de festivos para Extremadura publicado, esto es interesante, el 6 de septiembre, no aparece el 20 de marzo como festivo, por lo que se procede a que sea lectivo. Correcto correctísimo, nada que decir, pero ya vamos sumando días, pues no se ha querido literalmente sustituir uno por otro.

Por un par de días la que está montando pensará alguno o que mala sensación está dando con respecto al profesorado. Quizás con lo siguiente me entiendan mejor. Resulta que el próximo 25 de noviembre celebramos en Extremadura el Día del Docente y es día no lectivo, pero normativamente los centros escolares pueden solicitar cambiar ciertos días por otros con visto bueno de claustros, consejos escolares, recuerdo, máximo órgano de un centro y donde se encuentran representados todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos padres y madres, y demás requisitos de plazos y permisos, por lo que algunos centros decidieron hacer no lectivo el 7 de diciembre, para hacer coincidir cuatro días consecutivos no lectivos y trabajar el 25 de noviembre, recibiendo el permiso y autorización oportuno algunos de ellos. Sin embargo, algo ha cambiado, como decían en El Señor de los Anillos, y aun teniendo concedido el cambio, ahora, a pocos días, se ha revocado el mismo, y donde se dijo digo, ahora se dice Diego.

No, no es por dos días, los docentes acumulan bastante más horas y días de trabajo que esos dos días y que no aparecen en ningún calendario, días de nuestro tiempo personal, y recordando que nuestro calendario de trabajo va más allá que los días con alumnado, y aunque estemos en derecho de reclamar ese par de días como cualquier trabajador, es precisamente por no hacerlo por lo que pasan estas cosas, que atendiendo a la autonomía de los centros ya puede la comunidad educativa en pleno solicitar en tiempo, plazo y forma un cambio de día lectivo porque para unos sea más pedagógico, o para otros más sencillo conciliar la vida laboral y familiar, que de buenas a primera y para que algunos no piensen que los maestros tienen puentes, se desautoriza y desoye a los que debieran ser oídos y es que alguno sólo quiere ver puentes.