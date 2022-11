Mi querida España

He de confesar que cuando llega la hora de aprobar los presupuestos de la nación, suelo, sin acritud, cabrearme con bastante intensidad porque considero que los acuerdos del Gobierno Central (sea éste de izquierdas o de derechas) con los diputados que han conseguido escaños en la Cámara Baja, suelen traducirse en ventajas para unas regiones en detrimento de otras. Y esos diputados, que suelen ser pocos en número con respecto a la totalidad de la Cámara, con sus pocos votos, consiguen muchos beneficios para sus autonomías, y por ende para los españoles que habitan en ellas.

Antes no lo pensaba, pero hace ya unos años que tengo la sensación de que los españoles que habitan en el País Vasco y los españoles que viven en Cataluña son más inteligentes, o por lo menos más listos y espabilados que los que vivimos en Extremadura, o Castilla-La Mancha, o Andalucía, por ejemplo. Y pienso esto porque ellos se preocupan y se ocupan muy mucho de que, a la hora de votar a nivel nacional, no se presenten ni apoyen a los grandes partidos de siempre, de izquierda o de derecha, sino que meten la cabeza en el Congreso bajo siglas de partidos que ellos han formado, entendiendo que, aunque en número no conseguirán mayoría, sí serán dueños de unos votos que se venderán muy caros a la hora de negociar.

Deberíamos aprender los extremeños y otros tantos más que, puesto que los partidos del Gobierno, sean de derechas o de izquierdas, se encuentran siempre dispuestos a hablar y negociar para conseguir mayorías, porque así lo han demostrado todos hasta ahora, sería conveniente que nuestros diputados no pertenecieran a los partidos en los que se confunde y se ahoga el voto con el de los partidos mayoritarios, y no son nunca llave para nada, puesto que los diputados de esos partidos, por la disciplina de voto, son rehenes de las órdenes que emanan de las siglas a las que pertenecen.

Ya dije aquí, alguna vez que, en los conciertos con los centros de educación de nuestro entorno, la cara de nuestros colegas enseñantes de Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Italia y demás países europeos parecía un poema cuando visitaban nuestro instituto y les contábamos que, en nuestra España Autonómica, los sueldos de los médicos, bomberos, policías, ordenanzas, auxiliares, profesores, médicos, etc…y también las pensiones de jubilación, variaban ostensiblemente dependiendo de si vivías en Extremadura, o en Cataluña, o en el País Vasco, o en toda la cornisa cantábrica o en Galicia, o en Madrid, o en la gran llanura Manchega, o Castellana, o en la vasta Andalucía o en toda nuestra maravillosa zona turística septentrional.

Sencillamente quedaban estupefactos y líbidos, casi sin color, y no daban crédito al oír que se producen esas desigualdades entre distintos profesionales trabajadores, sencillamente por el hecho de vivir en sitios diferentes. En sus respectivos países, también distribuidos en regiones autonómicas, gobernadas por unos gobiernos centrales que velan por todas ellas, no ocurre nada semejante. No son capaces de entender la razón de esta singular manera de gobernar, ni la aceptación de ello por nuestra parte.

Por la disciplina de voto, los diputados son rehenes de las órdenes que emanan de las siglas a las que pertenecen

Así que me pregunto, ¿de dónde demonios (por no utilizar la «eñe», en la palabra que estoy pensando ahora) habrán aprendido nuestros políticos a gobernar un país conformado por autonomías y regiones diferentes, que no desiguales? Si ya tenían modelos para fijarse en ellos, ¿por qué no han copiado su manera de gobernar, promocionando y alabando sus ricas diferencias y evitando las desigualdades?

Una vez, en una charla en el instituto que daba un diputado extremeño, le preguntó un alumno que qué se exigía para ser diputado, como interesándose mucho por el tema. El diputado le contestó que nada. Ni la ESO siquiera. Al alumno se le abrieron los ojos… Y es que yo creo que este mal tiene su origen, sin duda alguna, en que para lo único que no se exige el título de Graduado en ESO en nuestro país, es para ser diputado. ¡Como para exigirles luego que sepan hablar varios idiomas! Les cuesta aprenderlos y por eso no se enteran cuando van a Europa de cómo se deben gobernar los países, que están compuestos por regiones, sin lesionar los derechos de ninguno de los ciudadanos que las habitan porque todos, independientemente de la región en que viven, se sienten protegidos con las mismas condiciones de igualdad que velan por su bienestar.

*Ex director del IES Ágora de Cáceres