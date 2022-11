Una sociedad polarizada

La sociedad actual está demasiado polarizada. No solo ocurre en nuestro país, muchas democracias occidentales también evidencian una división en bloques, un ejemplo reciente lo tenemos en las pasadas elecciones norteamericanas. Los países que no gozan de democracia también sufren de este mal, si bien los gobiernos totalitarios no permiten que afloren estas divergencias. España ha sido a lo largo de la historia un perfecto ejemplo de división en frentes. En los siglos pasados, liberales y conservadores, absolutistas y moderados, frente popular y derechas, vencedores y vencidos. Ahora, algunos quieren desenterrar la dialéctica de vencidos y vencedores y otros van más allá y acentúan la división en binarios y no binarios, sin olvidar nunca la tan manida clasificación entre ricos y pobres. La reproducción de antagonismos irreconciliables no es buena, porque, como ha ocurrido en nuestra historia, puede acabar en luchas intestinas o en guerras civiles.

La bipolaridad social no responde a presupuestos democráticos. Cuando esto ocurre es evidente que algo no funciona. Lo más grave es que este enfrentamiento tiene un gran reflejo en la clase política. Incapaces de pactar, las encuestas guían a los políticos y determinan sus actos, sin saber que los sondeos de opinión o sus proyectos a veces no responden a las verdaderas necesidades del ciudadano. Fomentar el odio, la rivalidad, la lucha no ayuda a una convivencia o coexistencia pacífica. Ante los brotes irracionales debe imponerse la razón. Pensar de otra forma nos conduce a estadios primitivos ya superados. Precisamente el Derecho nace como expresión de la necesidad de tener que regular las relaciones sociales de acuerdo con la razón. En caso contrario, se impone la ley del más fuerte o la guerra de todos contra todos.

Tampoco ayuda mucho clasificar a los ciudadanos en ricos o pobres. Aparte de no ser muy adecuado este lenguaje, no responde a la realidad: vivimos en una sociedad a la que no gusta la dicotomía. Los ciudadanos no quieren encuadrarse en clases antagónicas. Nadie quiere ser considerado como pobre, salvo los indigentes. Ni nadie quiere para sí la calificación de rico. Además, es muy difícil definir lo que es hoy un rico, salvo los extremadamente acaudalados, que son una mínima parte de la población y que, siempre que pueden, evaden su patrimonio.

Es cierto que la riqueza está mal repartida, y que un honesto sentido de justicia social nos impele a luchar para redistribuir los recursos a fin de satisfacer más igualitariamente las necesidades de todos. Los impuestos son una herramienta para luchar contra la desigualdad, pero los sistemas fiscales que tenemos en la actualidad se han vuelto inocuos para estos fines, ya que los gobiernos prefieren establecer impuestos indirectos que gravan por igual a todos. Además, mientras sigan existiendo paraísos fiscales, los ciudadanos con más recursos pueden poner a buen recaudo su patrimonio. Y lo impuestos que se dicen para los ricos siempre acaban repercutiendo en todos. Por ello, habría que buscar una mayor eficiencia en la gestión de los impuestos y, sobre todo, establecer mecanismos novedosos e imaginativos que permitan que todos los ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades para competir en la sociedad.

Si no somos capaces de construir una sociedad transversal, nunca podremos dar respuesta al designio de nuestra carta magna de propugnar como valores superiores la libertad, la igualdad y la justicia. La bipolaridad supone que todos pensemos que estamos en el lado bueno, y que los contrarios son los equivocados. Esta fractura maniquea en buenos y malos, en nosotros y en ellos, es una gangrena que nos impedirá progresar juntos, colectiva y solidariamente.

La tarea de avanzar por el camino de la solidaridad y no de la rivalidad requiere de capacidad integradora. Pero no solo eso. También precisa la colaboración de las clases dirigentes. Sin embargo, los partidos políticos son omnívoros, quieren fagocitar y controlar todo lo que hay alrededor y no admiten críticas. La mejor conciencia democrática exige un honesto pensamiento que sepa poner de relieve los defectos e incoherencias de muchos proyectos o políticas sociales que solo conducen a la división. La crítica y la tolerancia han sido siempre uno de los pilares de la sociedad democrática. Un pensamiento crítico y un mayor respeto a las ideas de los demás nos conducirán a una mejor convergencia de intereses que facilite el progreso hacia una sociedad menos individualista y más solidaria.

*Catedrático de la Uex.