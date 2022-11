Encuesta en clave interna

El PP extremeño ha distribuido una encuesta encargada y elaborada por la empresa GAD3 que los sitúa en 27-28 diputados (ahora tiene 20), al PSOE lo baja a 29-30 (ahora cuenta con 34) y a Podemos lo coloca en 3 o 4 (ahora posee 4). Además, aventura la hipotética entrada de Vox en el Parlamento regional con 4 y 5 escaños y la desaparición al completo de Ciudadanos (ahora posee 7 diputados). La conclusión es que el máximo del PP y el máximo de Vox sumarían 33 escaños, justo lo que representa una mayoría absoluta en Extremadura. Sería necesaria una coalición de ambos o un apoyo explícito de Vox al PP, pero la encuesta pone de manifiesto un escenario que, aunque difícil, podría producirse si el PSOE cae a su mínimo y no consigue sumar con Podemos.

"Guardiola y su equipo pueden decirse a sí mismos aquello de «hay partido» y disponerse a jugarlo

¿Por qué esta encuesta ahora? En primer lugar para contrarrestar la encargada y distribuida por el PSOE hace varias semanas cuyos resultados no eran tan halagüeños para el PP sino todo lo contrario. Y en segundo lugar, para movilizar y, lo más importante, motivar, a la militancia interna. Después de dos derrotas electorales seguidas con Monago y un cambio de liderazgo con María Guardiola no exento de polémica, un partido necesita elementos o razones de peso para activarse y trabajar por una causa común. De lo contrario, cunde el desánimo y se cae en una estrategia de brazos caídos, lo que aboca a una derrota antes de empezar. Ahora, al menos, se pone encima de la mesa un aviso a navegantes para que los alicaídos --y también los díscolos, que los hay-- se pongan a trabar por la causa no sea que se confabulen los astros y se ganen las elecciones y algunos anden descolgados y por consiguiente sin poder disfrutar del triunfo.

A la encuesta le falta lo que muchas: no tiene en cuenta la coincidencia de autonómicas y municipales. Y es que no me canso de decirlo, que un buen alcalde llena de votos la urna del candidato a presidente. Hay casos donde el PSOE o el PP arrasan en municipales y también en autonómicas, y en las generales gana el partido contrario. Y hay casos donde, de pronto, aparece un candidato independiente que se lleva de calle al electorado y desvirtúa cualquier previsión electoral regional. Voto a voto se llena la urna y se obtiene un diputado, y un solo escaño puede dar un gobierno en una pugna tan apretada como la que se presenta esta vez. De todas maneras, la encuesta sirve y mucho al PP. María Guardiola y su equipo pueden decirse a sí mismos aquello de «hay partido» y disponerse a jugarlo desde ahora hasta mayo.

"En el PSOE no se concibe perder las elecciones, pero sí se teme despojarse de la mayoría absoluta

En el PSOE extremeño, por su parte, hay cierta preocupación. No por la encuesta sino por la situación general en España. No se concibe perder las elecciones, pero sí se teme despojarse de la mayoría absoluta. Y es que no es lo mismo hacer un viaje en solitario como esta legislatura, que compartir timón con un socio teniendo que negociarlo todo. El temor fundamental no reside en la candidatura autonómica ni en la gestión de Vara, sino en la política de Sánchez y su nivel de influencia o afectación en el electorado. Porque acciones que alienten a la izquierda son bienvenidas; rebajas tributarias o medidas que beneficien a las capas más desfavorecidas también. Sin embargo, todo aquello que tiene que ver con España o los posibles beneficios a los independentistas se llevan mal en los territorios como el nuestro y ponen en un aprieto a sus dirigentes. Solo hay que escuchar a Vara, --o a Page o a Lambán-- tratando de justificar algo que en otros momentos, y bajo otros gobiernos, imagino que jamás harían.

De todos modos, unos y otros saben que el tiempo todo lo cura y, lo más importante, que el electorado olvida. ¿Alguien se acuerda ya de los indultos a los políticos independentistas catalanes? Háganme caso, el cambio legislativo sobre el delito de sedición hará tanto ruido que le dolerá la cabeza al PSOE y a los barones un tiempo, pero pasados los meses no se acordará nadie. A no ser que el PP, Vox y Cs sean capaces de alargar la polémica y la acusación de traidores seis meses. Que tampoco lo descarto. Veremos.